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Абхазия Информ

РОССИЯ ДОСТАВИТ В АБХАЗИЮ ПРОПАН БЕЗ ПОШЛИН

Новости Вторник, 17 октября 2023 16:55
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РОССИЯ ДОСТАВИТ В АБХАЗИЮ ПРОПАН БЕЗ ПОШЛИН

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Правительство предложило отменить ввозные пошлины при доставке пропана из России в Абхазию. Закон о ратификации такого протокола Госдума приняла на пленарном заседании 17 октября.

По словам первого замглавы Минэнерго Анастасии Бондаренко, протокол вносит изменение в межправительственное соглашение между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами. Протокол подписан 16 мая 2023 года и временно применяется с 26 мая.

«Предусматриваются поставки двух тысяч тонн пропана из России в Абхазию для внутреннего потребления на территории республики без взимания вывозной таможенной пошлины», – сказала Бондаренко.

Со стороны Абхазии ратификация также находится в завершающей стадии, отметила замглавы Минэнерго. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 16:56

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