КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ПРИГОВОР СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ПО ДЕЛУ О РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА ОФИС КБ «АМРА БАНК»

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В Верховном суде Республики Абхазия состоялось заседание Кассационной коллегии по уголовным делам по кассационным жалобам адвокатов: Габилаиа И.Г., Тания М.Г., Цугба М.Э., Кейян Р.П., Скнарина И.В. на приговор Сухумского городского суда от 12 апреля 2023 года в отношении Бутба Астамура Славиковича, Возба Вадима Эдуардовича, Квициния Алхаса Нодариевича, Цвинария Алиаса Амирановича, Эюпова Валериана Валериевича и Гвинджия Артура Темуровича.

По результатам рассмотрения дела, Кассационная коллегия по уголовным делам в составе председательствующего Тарба Т.А., судей Кварчия Р.В.(при особом мнении), Квициния М.З. отменила приговор Сухумского городского суда от 12 апреля 2023 года в отношении Бутба Астамура Славиковича, Возба Вадима Эдуардовича, Квициния Алхаса Нодариевича, Цвинария Алиаса Амирановича, Эюпова Валериана Валериевича и Гвинджия Артура Темуровича.

Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в Сухумский городской суд в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию.

Мера пресечения в отношении обвиняемых Бутба Астамура Славиковича, Возба Вадима Эдуардовича, Квициния Алхаса Нодариевича, Цвинария Алиаса Амирановича, Эюпова Валериана Валериевича оставлена прежняя – содержание под стражей.

Мера пресечения в отношении обвиняемого Гвинджия Артура Темуровича оставлена прежняя – домашний арест.