ПРИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ ОТКРЫТЫ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ МО
Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В военных комиссариатах Республики Абхазия с 1-го октября 2023 г. на период осенней призывной кампании созданы консультационные пункты по вопросам призыва граждан на военную службу. По согласованию с военным комиссарами к работе консультационных пунктов ежедневно привлекаются представители призывных отделений военных комиссариатов, а также медицинские специалисты призывных комиссий.
Основными направлениями работы консультационных пунктов являются:
– разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе;
– незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотребления должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по установленным фактам.
Прием граждан по вопросам призыва будет осуществляться в рабочие дни по следующим адресам:
г. Гагра, ул. Абазгаа, техникум им. Кехир-ипа, либо по телефону: 997-66-67;
г. Гудаута, ул. Проспект Героев 62, либо по телефону: 994-63-15;
г. Сухум, ул. Бегуа 1, либо по телефону: 226-62-26;
п. Гулрыпш, ул. Абжуйское шоссе 176, либо по телефону: 935-19-99;
г. Очамчыра, ул. Гулия 200А, либо по телефону: 777-11-01;
г. Ткуарчал, ул. Сосналиева 4, либо по телефону: 993-58-88.
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