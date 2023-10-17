ПРИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТАХ ОТКРЫТЫ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ МО

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В военных комиссариатах Республики Абхазия с 1-го октября 2023 г. на период осенней призывной кампании созданы консультационные пункты по вопросам призыва граждан на военную службу. По согласованию с военным комиссарами к работе консультационных пунктов ежедневно привлекаются представители призывных отделений военных комиссариатов, а также медицинские специалисты призывных комиссий.

Основными направлениями работы консультационных пунктов являются:

– разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе;

– незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь;

– получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотребления должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по установленным фактам.

Прием граждан по вопросам призыва будет осуществляться в рабочие дни по следующим адресам:

г. Гагра, ул. Абазгаа, техникум им. Кехир-ипа, либо по телефону: 997-66-67;

г. Гудаута, ул. Проспект Героев 62, либо по телефону: 994-63-15;

г. Сухум, ул. Бегуа 1, либо по телефону: 226-62-26;

п. Гулрыпш, ул. Абжуйское шоссе 176, либо по телефону: 935-19-99;

г. Очамчыра, ул. Гулия 200А, либо по телефону: 777-11-01;

г. Ткуарчал, ул. Сосналиева 4, либо по телефону: 993-58-88.