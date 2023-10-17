В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДОБРЫЙ СКАЗ»
Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Жюри из разных стран мира подвели итоги отборочного тура VI Международного конкурса «Добрый сказ». Из 90 заявок было выбрано 40 участников с творческими работами, которые они представят на финальном туре Конкурса. Мероприятие пройдет в Минске с 25 по 29 октября.
Заявки поступили от студентов, обучающихся театральному искусству в высших образовательных учреждениях России и зарубежья, а также от российских и зарубежных профессиональных актёров.
Состав членов жюри:
Оссовская Мария Петровна – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат филологических наук, профессор кафедры сценической речи (Российская Федерация);
Эдгар Малин – педагог, режиссер, актер (Латвийская Республика);
Джамбул Жордания – Заслуженный артист Республики Абхазия, актёр, музыкант, режиссёр-постановщик (Республика Абхазия);
Краснодубская Наталья Игнатьевна – доцент кафедры сценической речи, вокала и пластических дисциплин (Республика Беларусь);
Душечкин Андрей Андреевич – Заслуженный артист Республики Беларусь, актёр театра и кино, педагог, литератор, актёр (Республика Беларусь).
В ближайшее время с участниками свяжутся представители МДС для решения организационных вопросов.
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