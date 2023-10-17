В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДОБРЫЙ СКАЗ»

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Жюри из разных стран мира подвели итоги отборочного тура VI Международного конкурса «Добрый сказ». Из 90 заявок было выбрано 40 участников с творческими работами, которые они представят на финальном туре Конкурса. Мероприятие пройдет в Минске с 25 по 29 октября.