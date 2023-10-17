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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДОБРЫЙ СКАЗ»

Новости Вторник, 17 октября 2023 20:29
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В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА VI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ДОБРЫЙ СКАЗ»

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Жюри из разных стран мира подвели итоги отборочного тура VI Международного конкурса «Добрый сказ». Из 90 заявок было выбрано 40 участников с творческими работами, которые они представят на финальном туре Конкурса. Мероприятие пройдет в Минске с 25 по 29 октября.

Заявки поступили от студентов, обучающихся театральному искусству в высших образовательных учреждениях России и зарубежья, а также от российских и зарубежных профессиональных актёров.

Состав членов жюри:

Оссовская Мария Петровна – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат филологических наук, профессор кафедры сценической речи (Российская Федерация);

Эдгар Малин – педагог, режиссер, актер (Латвийская Республика);

Джамбул Жордания – Заслуженный артист Республики Абхазия, актёр, музыкант, режиссёр-постановщик (Республика Абхазия);

Краснодубская Наталья Игнатьевна – доцент кафедры сценической речи, вокала и пластических дисциплин (Республика Беларусь);

Душечкин Андрей Андреевич – Заслуженный артист Республики Беларусь, актёр театра и кино, педагог, литератор, актёр (Республика Беларусь).

В ближайшее время с участниками свяжутся представители МДС для решения организационных вопросов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 20:31

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