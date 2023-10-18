В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба провел встречу с председателем Контрольной палаты Кахой Пертая. Во встрече участвовали заместители спикера Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян и зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба.

Приветствуя руководство Контрольной палаты, Лаша Ашуба отметил, что с момента утверждения Кахи Пертая в качестве председателя Контрольной палаты прошло шесть месяцев: «Мы сочли нужным провести эту встречу, чтобы ознакомится с промежуточными результатами вашей деятельности, услышать ваши ответы на интересующие нас и депутатский корпус вопросы».

Председатель Контрольной палаты проинформировал, что в соответствии с Конституцией и Законом Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» и в соответствии с планом работы Контрольной палаты на 2023 год намечено проведение 18 контрольных мероприятий. Он также сказал, что еще есть переходящие контрольные мероприятия с 2022 года, которые включают пять проверок и касаются: Министерства экономики Республики Абхазия и входящих в него организаций, Республиканского унитарного предприятия «Абхазская государственная топливная компания», Рицинского реликтового национального парка, администраций Ткуарчалского района и города Сухума.

«Часть материалов по переходящим проверкам были направлены в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. Но пока мы не получили никаких результатов о проделанной работе и о принятом решении», – подчеркнул К. Пертая.

Участники встречи выразили свою готовность к дальнейшей совместной работе по всем вопросам, подчеркнув необходимость интенсификации взаимодействия между Парламентом и Контрольной палатой Абхазии.