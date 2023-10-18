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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Среда, 18 октября 2023 16:30
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялась заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности. В нем приняли участие спикер Лаша Ашуба, депутаты, министр обороны Владимир Ануа, его заместитель Нодар Авидзба и другие представители министерства, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лолуа.

На заседании обсуждались актуальные вопросы обороны и безопасности страны, был проведен анализ состояния текущей работы в этой сфере, исходя из глобальных процессов и, в частности, ситуации на Кавказе.

Участники заседания и в дальнейшем намерены продолжать совместную работу по обеспечению обороноспособности государства.

В честь празднования 30-летия Дня Победы, Владимир Ануа вручил юбилейные медали «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.» депутатам Парламента VII созыва и работникам Аппарата Парламента – ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Медалями награждены: Кан Кварчия, Галуст Трапизонян, Адгур Харазия, Беслан Халваш, Вахтанг Голандзия, Резо Зантария, Леонид Лакербая, Демур Гогия, Надежда Ашуба, Ирма Цулукия, Георгий Ломия и Мизан Ломия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 18 октября 2023 16:32

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