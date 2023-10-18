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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Среда, 18 октября 2023 16:35
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотического средств в крупном размере вменяется жителю с. Джирхва Гудаутского района Гочуа Дмитрию Аксентьевичу 1978 г.р.

Он был задержан сотрудники КПМ «Мюссера» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, когда следовал через контрольно-пропускной пункт милиции на автомобиле «Mercedes-Benz Е320» за г.н.з. В399РК. При личном досмотре у гражданина сотрудниками милиции был изъят заизолированный сверток с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Как впоследствии установлено специалистами ЭКЦ МВД РА, изъятое вещество является сильнодействующим наркотическим средством «Метадон», весом порядка полутора грамм, что является крупным размером.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Гочуа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 УК РА, проводит следственное подразделение Гудаутского РОВД. Дмитрий Гочуа помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

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