РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ. Согласно приказу министра внутренних дел Роберта Киут в городах и районах республики систематически проводятся усиленные рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения.

Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянений. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев. Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрёгших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то водитель подвергается аресту на 15 суток. В этом случае, он также лишается права управления автомобилем на один год.

В ходе рейда 16 октября сотрудниками задержано четверо водителей в нетрезвом состоянии. Двое из них пребывали в наркотическом опьянении, двое в алкогольном.

Всего совместными силами сотрудников УГАИ, УУР и УКОН было выявлено 110 нарушений ПДД. Основными среди которых остаются превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, движение по встречной полосе, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Ввиду приближения зимнего периода и сокращения светового дня, сотрудникам Госавтоинспекции поручено оперативно реагировать на транспортные средства, нарушающие нормы тонирования ветровых автомобильных стекол. УГАИ напоминает, тонировка лобовых стекол в республике запрещена. В случае выявления подобных транспортных средств, пленку снимают на месте.

Также сотрудники милиции напоминают водителям о необходимости использования ремней безопасности. В случае ДТП ремни спасают жизни людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза, а при невысоких скоростях тело человека, зафиксированное ремнями, можно вовсе оградить от различных, даже незначительных повреждений.

Наряду с ремнями безопасности сотрудники Госавтоинспекции призывают к активному использованию детских кресел. Детское сидение существенно снижает риск смертности и травматизма. Нежелательно при движении в автомобиле держать детей на руках, запрещено сажать их на передние сиденья.

Усиленные рейдовые мероприятия продолжатся и далее. Основной целью профилактических мероприятий является минимизация нарушений правил дорожного движения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.