ВЛАДИМИР ЗАНТАРИЯ: РАСУЛА ГАМЗАТОВА СВЯЗЫВАЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ С АБХАЗСКИМИ КЛАССИКАМИ

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ. «Расул Гамзатов (1923-2003) дорог нам, абхазам, не только своим глубоко самобытным творчеством, незаурядным поэтическим дарованием. Его связывали очень близкие отношения с нашими классиками: Дмитрием Гулиа, Багратом Шинкуба, Георгием Гулиа, Иваном Тарба, Киршалом Чачхалиа, Мушни Ласуриа. Посещение Расулом Абхазии датировано 1954 годом», – сказал «Абхазия-Информ» абхазский поэт, литературовед, критик, журналист Владимир Зантария.

Впервые Расул Гамзатов приехал в Абхазию в 1954 году, на 80-летие народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа (1874-1960). Вечер проходил в Абхазском драматическом театре им. Самсона Чанба. Аварский поэт встретился с патриархом абхазской литературы.

«Эта встреча послужила поводом для создания классического стиха, ставшего не только фактом истории абхазо-дагестанских литературных взаимосвязей, но и неотъемлемой страницей многообразной поэтической антологии Кавказа», – считает Владимир Зантария.

Расул Гамзатова также был в гостеприимном доме Дмитрия Гулиа в Сухуме. Аваоский поэт также был лично знаком и дружил с народным поэтом Абхазии Багратом Шинкуба (1917-2004).

Владимир Зантария подчеркнул, что встречи абхазского и аварского поэтов «затрагивали острейшие проблемы не только развития братских литератур, но и характера, форм художественного отображения драматической судьбы горских народов Кавказа». Братские отношения связывали Расула Гамзатова с классиком русской советской литературы Георгием Гулиа (1913-1989).

Расул Гамзатович Гамзатов – аварский советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский общественный и политический деятель, переводчик.

Герой Социалистического Труда (1974), народный поэт Дагестанской АССР (1959), заслуженный деятель искусств Республики Дагестан (2003), лауреат Сталинской III степени (1952), Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий.