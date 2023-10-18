КРИСТИНА ОЗГАН: ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДВУХ СТРАН БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, ИНВЕСТИЦИОННОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ РАЗВИТИЮ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 18 октября 2023. Абхазия-Информ В Москве прошло заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран. В нем участвовали представители Минфина, Минтруда, Минпромторга, Минюста, МИДа, Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения, Минэнерго, МВД России, Рособрнадзора, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Банка России и других ведомств России и Абхазии.

Сопредседателями рабочей группы являются заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

«Все мероприятия и нормативно-правовые акты, принимаемые в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России, способствуют продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между двумя странами», – сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По словам Вольвача, эти мероприятия «позволяют реализовать большое количество интеграционных проектов и повысить инвестиционную привлекательность наших стран. Привлечение инвестиций, безбарьерная торговля и защита прав инвесторов – залог процветания и стабильного роста экономики России и Абхазии».

В ходе встречи участники обсудили итоги реализации программы, а также актуальные задачи по её исполнению – вопросы двойного налогообложения, таможенного регулирования, мероприятия социальной и банковской сфер.

«Нынешний год – заключительный в реализации мероприятий по гармонизации законодательств наших стран, – отметил замминистра. – Профильные ведомства продолжают вести активную, скоординированную работу по реализации пунктов программы. Значительная часть мероприятий уже реализована, многие из них находятся в завершающей стадии готовности».

В свою очередь вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что работа, проводимая ведомствами в рамках программы гармонизации, носит беспрецедентный характер.

«В современной истории сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в области нормативно-правового взаимодействия проделана масштабная, кропотливая работа. Результат этой работы будет способствовать более эффективному экономическому, инвестиционному и гуманитарному развитию нашего сотрудничества», – сказала она.

По итогам заседания стороны приняли решения, направленные на активизацию работы органов государственной власти России и Абхазии и завершение основных мероприятий программы до конца 2023 года.

Работа по гармонизации законодательства по поручению глав двух стран началась в 2021 году. За это время России и Абхазии удалось синхронизировать совместную работу в таких ключевых сферах, как энергетика, налоговое и таможенное регулирование, инвестиционная и банковская деятельность, социальное страхование, здравоохранение, образование, трудовые отношения, пенсионное обеспечение двух стран.