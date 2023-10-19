АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «RASARIO» ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АБХАЗСКОГО ХУДОЖНИКА ГЕННАДИЯ ЛАКОБА

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ . В Москве, на Смоленской набережной, в арт-пространстве «RASARIO» открылась персональная выставка абхазского художгтка и скульптора Геннадия Лакоба. В экспозиции будут представлены скульптуры из мрамора и бронзы.

Геннадий Лакоба уточнил в интервью агентству «Абхазия-Информ», что среди разных его работ, выставляемых в экспозиции, особое значение для него имеет одна. Это скульптура лежащей на помосте обнаженной женщины из бронзы «Марго» (1 м 80 см).

Проект «Марго» Геннадий Зосимович ваял на протяжении нескольких десятков лет. Он начал работать над ней в советские времена, в 1980 году.

«Очень многие мои коллеги знают эту историю, и эту натурщицу», – говорит Геннадий Лакоба.

Художник рассказал курьезный случай. Скульптура «Марго» не раз успела «побывать» на выставках в Сухуме, которые по традиции посещали представители высшего руководства республики. Среди многочисленных посетителей очередной выставки Геннадия Лакоба были первый секретарь Абхазского Обкома партии Грузии, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР Борис Викторович Адлейба (1931-1990) и секретарь партии Руфет Махтович Бутба. Они разбирались в современном искусстве и с интересом разглядывали всю экспозицию, но их внимание было приковано именно к скульптуре «Марго». Вдруг к ним подбегает какая-то женщина в весьма прозрачном платье и спрашивает у этих импозантных мужчин: «Ну как вам? Нравится? Это я! Это я!».

Натурщица просто шокировала всех посетителей, в том числе и этих государственных мужей, своей естественностью и фривольностью.

Лакоба вспоминает, как эта фактурная женщина сама забрела в его мастерскую, и предложила себя в качестве натурщицы, покорив его своей непосредственностью и жизнелюбием. Мастерская находилась тогда на первом этаже здания Сухумского художественного училища им. А. Чачба.

Во время войны «Марго» разрушили. Художник только в 2010 году смог вывезти фрагменты скульптуры, расколотые кувалдой вандалов.

«И с тех пор я ее собирал и прорабатывал многие годы. Иногда я утыкался в такую стену, когда… не получалось…», – поделился художник своими воспоминаниями о творческом состоянии.

Когда выдавалась такая возможность мастер ездил в Британский музей в Лондоне, где проводил часы, изучая скульптуру.

«Дело в том, что сложность моей пластики, скульптуры заключается в том, что о ней нельзя говорить литературно. А моя скульптура «Марго» ничего не делает. Она не читает, она не идеологическая, она не умная и не глупая, она просто ничего не делает! Прелесть ее в самой пластике. Прелесть в том, как соединяется одна форма с другой. Есть формы тяжелые, где-то и легкие… Как они перекрывают или не перекрывают друг друга. Вот это очень сложно понять и принять…», – сказал собеседник агентства.

Анализ формы, который Лакоба использует в процессе работы, позволяет ему прочитывать не только человеческую фигуру, но и любой предмет.

«Подход к форме, который указал Поль Сезан, используется и развивается живописцами и скульпторами, работающими в этом направлении. Это не догматическая схема. По мере накопления опыта, форма обогащается, создается игра деталей, затем они обобщаются, превращаясь в одно целое. В итоге, мы словно слышим симфонию, в которой каждая деталь играет свою партию. Но основа – ствол – культура остается неизменным. Удивительные формы в виде больших и малых объемов, выпуклостей и впадин, напоминающих бушующее море и горы, которые так похожи на женскую фигуру, так необходимы для моей работы», – считает художник Геннадий Лакоба.

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Арт-площадка в бутике «RASARIO» принадлежит дизайнеру одежды и бизнес-леди Расиде Лакоба.

Выставка Геннадия Лакоба будет открыта для посещения до конца октября 2023 г.