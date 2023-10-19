ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРЦИИ ПОЛУЧАЮТ 53 АБХАЗСКИХ СТУДЕНТА

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ . В настоящее время в Турецкой Республике высшее образование получают 53 абхазских студента. Они обучаются на разных факультетах ​​в семи провинциях страны: в Анкара – пять, Эскишехире – 12, Сакарье – шесть, Балыкесир/Бандырме – 15 и в Стамбул – семь.

Среди студентов Садия Цукутания и Расида Пантия успешно окончили Подготовительный курс (Тёмер) в одном из Стамбульских университетов со средним баллом 85 и получили соответствующие сертификаты.

На сегодняшний день они зарегистрировались на Медицинском факультете университета «Нишанташи» города Стамбула и начали свое обучение.

Пусть наша молодежь, которая является залогом нашего будущего, принесет пользу нашему народу и государству в целом!

Об этом на своей странице в соцсети facebook сообщил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.