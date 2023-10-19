У ЖИТЕЛЯ СЕЛА АКУАСКА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. Автомат системы «Калашникова» калибра 7.62 мм с 5 патронами к нему обнаружен и изъят в результате реализации оперативной информации сотрудниками УУР МВД РА совместно с уголовным розыском ОВД по Очамчырскому району при обследовании жилища Вачадзе Тенгиза Георгиевича 1975 г.р.
Согласно проведённому исследованию в ЭКЦ МВД РА вышеуказанный автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны так же являются боевыми.
Сам же гражданин Вачадзе на момент проведения оперативных мероприятий находился в состоянии наркотического опьянения средством «Метадон» и веществом «Марихуана».
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 1 ст. 217 УК РА, проводит группа дознания Очамчысркого РОВД. Тенгиз Вачадзе отпущен под подписку о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД.
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