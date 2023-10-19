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Абхазия Информ

В АГУ ПРОШЕЛ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Новости Четверг, 19 октября 2023 14:58
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В АГУ ПРОШЕЛ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. В АГУ прошел международный форум, посвященный 100-летию со дня рождения советского и русского писателя аварского происхождения, поэта, публициста, прозаика и переводчика, Народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова, Для участия в торжественном мероприятии в АГУ прибыла делегация из Дагестана. В составе почетных гостей первый замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Арсен Махмудов, представитель правительства в Краснодарском крае Магомед Нурудинов, Герой Российской Федерации Загид Загидов, замдиректора Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова Магомедрасул Магомедрасулов.

Руководство АГУ и гости возложили цветы к памятнику павшим сотрудникам и студентам Абхазского государственного университета, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

До начала мероприятия ректор, академик Алеко Гварамия принял гостей в своем рабочем кабинете, где в неофициальной, теплой и дружеской обстановке говорили о роли национального университета. Далее мероприятие продолжилось в актовом зале, где вспоминали о великом поэте Расуле Гамзатове.

Открытие форума началось с вступительной речи Алеко Гварамия. Затем выступил Арсен Махмудов. Советник посольства РФ в Абхазии Шеремет Александр озвучил приветствие посла РФ и представительства Россотрудничества.

Доклад о жизни и творчестве поэта зачитала старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Астанда Бигвава. Студенты прочитали стихи на русском и абхазском языках. Был показан видеоролик о Расуле Гамзатове в Абхазии.

В завершении мероприятия зал стоя подпевал знаменитую трогательную песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли».

Об этом сообщает отдел информации АГУ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 октября 2023 15:17

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