ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТА АБХАЗИИ И НИКАРАГУА
Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, 18 октября в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.
От абхазской стороны в ней приняли участие президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба.
От никарагуанской стороны: представитель Никарагуанского института спорта Фредди Араика, координаторы Спортивного движения имени Алексиса Аргуэльо Даниэль Секейра и Паола Гутьеррес и представители Федераций по видам спорта.
Представители Никарагуа рассказали о развитии и популяризации спорта, политике продвижения и распространения спорта и о работе Федераций по видам спорта.
Константин Тужба и Аслан Тыркба рассказали никарагуанским коллегам об истории и развитии шахмат и волейбола в Республике Абхазии, успехах абхазских спортсменов на международной арене и о том, какая работа проводится Федерациями по развитию и популяризации данных видов спорта.
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