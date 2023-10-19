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Абхазия Информ

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТА АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Новости Четверг, 19 октября 2023 15:21
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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТА АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, 18 октября в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.

От абхазской стороны в ней приняли участие президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба и президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба.

От никарагуанской стороны: представитель Никарагуанского института спорта Фредди Араика, координаторы Спортивного движения имени Алексиса Аргуэльо Даниэль Секейра и Паола Гутьеррес и представители Федераций по видам спорта.

Представители Никарагуа рассказали о развитии и популяризации спорта, политике продвижения и распространения спорта и о работе Федераций по видам спорта.

Константин Тужба и Аслан Тыркба рассказали никарагуанским коллегам об истории и развитии шахмат и волейбола в Республике Абхазии, успехах абхазских спортсменов на международной арене и о том, какая работа проводится Федерациями по развитию и популяризации данных видов спорта.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 19 октября 2023 15:23

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