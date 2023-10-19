В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТРЕНИНГ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГОЛУБИКИ

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ . В конференц-зале «Эверест» в Сухуме, 27 и 28 октября 2023 года пройдет тренинг по выращиванию голубики. Тренинги проведет международный эксперт Элиджио Малуса, обладающий богатым опытом работы в различных странах. Он также является членом Международного общества садоводческих наук (ISHS) и председателем Рабочей группы по органическим фруктам умеренного климата.

Двухдневный тренинг будет состоять из практической и теоретической части и охватит следующие темы: создание голубичных насаждений, подготовка почвы и внесение удобрений, зимняя обрезка, сорта голубики и борьба с вредителями и болезнями.

Эксперт поделится подробной информацией и ответит на все вопросы.

Тренинги пройдут в рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию

сельских районов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН в Сухуме.

Они будут актуальны для всех желающих начать выращивать голубику или предпринимателям, уже имеющим участки с данной ягодой.

Участие в тренинге бесплатное и требует необходимой предварительной записи.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00, каждый день, кроме воскресенья.