В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба обсудил состояние электроэнергетической отрасли на встрече с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тимуром Джинджолия и его первым заместителем Тенгизом Гирджинба. В обсуждении этого вопроса приняли участие заместители спикера Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян.
«Мы знаем Вас как человека ответственного, знающего подробно ситуацию в энергетической отрасли республики. Мы хотим откровенно поговорить с Вами о текущей работе предприятия и существующих проблемах. В прошлом году на этапе утверждения бюджета Парламент принял решение вложить дополнительные средства в эту сферу экономики и хотелось бы знать, как они осваиваются», – сказал Лаша Ашуба, обращаясь к Тимуру Джинджолия.
Спикер отметил, что депутатов, как и всех граждан республики волнует ситуация, которая будет складываться в энергетике страны в холодное время года.
В ходе разговора Т. Джинджолия подробно рассказал о деятельности РУП «Черноморэнерго» и промежуточных итогах его работы с мая 2023 года.
На встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей и многое другое.
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