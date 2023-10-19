В ВОЕННЫЙ СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ . Военной прокуратурой Абхазии окончено расследование уголовного дела по обвинению Ахиба Давида Астамуровича, 17 июня 1997 года рождения, в преступлениях предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия).

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Военный суд Республики Абхазия.

Согласно предъявленному обвинению: 28 апреля 2023 года, в период времени с 17:30 по 18:30 часов, военнослужащий контрактной службы ПогЗ «Цандрипш» ПогО СГБ РА прапорщик Ахиба Давид Астамурович, имея корыстный умысел на убийство гражданина Худойбердиева Акмаля Баймуратовича, назначил последнему встречу в безлюдном месте – на территории нефункционирующей «Птицефабрики» в селе Алахадзы Гагрского района с целью якобы возврата денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за ранее купленную им у последнего автомашину марки «БМВ Е60».

Однако, в назначенное время и к указанному месту по просьбе последнего прибыл его друг – Маргания Джеро Омарович, с целью помочь зарядить аккумулятор автомашины Ахиба Д.А. и забрать указанную выше сумму денег для ее последующей передачи Худойбердиеву А.Б.

После того, как Маргания Д.О. зарядил аккумулятор автомашины Ахиба Д.А., последний, из корыстных побуждений, направленных на избавление от материальных затрат – возврата долга в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, умышленно, с целью причинения смерти, предвидя неизбежность и желая ее наступления, используя в качестве орудия преступления ранее подготовленное им огнестрельное оружие – автомат системы «Калашникова» за №1962ЗУ2517 калибра 7,62 мм., произвел десять сквозных огнестрельных выстрелов в область туловища и конечностей гражданина Маргания Д.О., от которых последний скончался на месте.

После совершения убийства Ахиба Д.А., с целью сокрытия следов преступления отогнал автомашину марки «Тойота Марк-Х» за государственным регистрационным знаком Х839ТС«АВН» принадлежащую Маргания Д.О. к заброшенному зданию на расстоянии примерно 500 метров от места убийства. Оттащив на неустановленное следствием расстояние, Ахиба спрятал труп последнего под брезентовой тканью в груде строительного мусора и скрылся с места совершенного преступления на автомашине марки «Хонда Илюзион».

Ахиба Д.А. также обвиняется в том, что в неустановленное следствием время незаконно, при неустановленных обстоятельствах, приобрел огнестрельное оружие – автомат конструкции Калашникова за №ЗУ2517, калибра 7,62мм, и боеприпасы к нему - не менее 15 автоматных патронов, калибра 7,62мм., которые незаконно перевозил в салоне автомашины марки «Хонда Илюзион» и 28 апреля 2023 года и использовал при совершении убийства Маргания Д.О. В последующем, с целью сокрытия следов преступления, он выбросил оружие в канал пустыря вдоль улицы Камо с. Алахадзы Гагрского района. Автомат обнаружен и изъят сотрудниками прокуратуры Гагрского района в ходе произведенного 01 мая 2023 года осмотра места происшествия.

Мерой пресечения в отношении обвиняемого Ахиба Д.А. избрано заключение под стражу.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительно приговора.