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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МОРСКОГО, АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Четверг, 19 октября 2023 20:52
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В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МОРСКОГО, АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. В Минтрансе России прошла встреча заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган. Стороны обсудили взаимодействие России и Абхазии в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры. В частности, рассмотрены вопросы сотрудничества в области морского, автомобильного и железнодорожного сообщения.

Особое внимание было уделено восстановлению железнодорожной инфраструктуры, увеличению количества поездов дальнего следования и росту объемов перевозок грузов. На повестке стоит вопрос продления маршрута электропоезда «Ласточка». Решение этой задачи запланировано на 2025 год.

Увеличение пассажиропотока планируется и по направлению морских перевозок между Сухумом и Сочи.

Кроме того, обсуждались вопросы развития приграничной инфраструктуры с целью увеличения пропускной способности на Абхазо-Российской государственной границе. В частности, речь шла о реконструкции пунктов пропуска, увеличении количества линий досмотра и оформления транспортных средств, восстановлении неиспользуемого автомобильного моста через реку Псоу.

По итогам совещания участники сформировали план совместной деятельности на 2024 год.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 19 октября 2023 20:55

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