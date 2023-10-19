МИНЗДРАВ АБХАЗИИ И СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации заключили договор о сотрудничестве.
Документ подписали министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и ректор российского ВУЗа Петр Глыбочко.
Стороны планируют развивать и укреплять взаимное сотрудничество, основными формами которого, будут:
– содействие министерству в организации обучения граждан Республики Абхазия в Сеченовском университете по основным профессиональным образовательным программам высшего образования;
– участие Сеченовского университета в оказании жителям Абхазии специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи в структурных подразделениях Клинического центра Сеченовского Университета, в том числе и в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС);
– направление министерством в Сеченовский Университет медицинских, фармацевтических и иных категорий работников для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в очной форме обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, стажировок на рабочих местах, проведением выездных циклов и других образовательных мероприятий.
Также Бутба и Глыбочко договорились о выделении дополнительных квот для выпускников на медико-профилактический факультет по линии Россотрудничества.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
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