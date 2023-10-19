ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 19 октября 2023. Абхазия-Информ . Более двух часов длилась пресс-конференция президента Аслана Бжания, состоявшаяся в Сухуме в четверг, 19 октября. Глава государства сказал, что по ряду объективных обстоятельств, из-за плотного рабочего графика не мог встретиться с журналистами раньше. Он пообещал представителям СМИ, что в будущем встречи будут проводиться чаще.

Аслан Бжания ответил на вопросы, касающиеся итогов недавних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, обеспечения обороноспособности страны, открытия Сухумского аэропорта, празднования Дня Победы и Независимости, помощи инвалидам войны и семьям погибших, строительства и правового статуса апарт-отелей, деятельности МВД, обеспечения населения электроэнергией, перспектив вступления Абхазии в Союзное государство, инвестпрограммы, железнодорожного транзита и др.

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Аслан Бжания дал высокую оценку встречам с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшимся 3 и 4 октября.

«Встречи прошли хорошо. Итоги встречи с Владимиром Путиным будут видны в будущем. Я поднял семь вопросов и по всем встретил понимание», – сказал Бжания.

На встрече глав двух стран обсуждались вопросы энергетики, газоснабжения, строительства двух газовых электростанций, строительства нового моста через реку Гумиста и ремонта старого, ремонта дороги и тоннелей в Кодорском ущелье, помощи вооруженным силам Абхазии и др.

«Гумистинский мост в плохом состоянии, стоимость восстановления 3 млрд рублей. Я попросил помощи в этом вопросе, и поддержка нам будет оказана», – сказал Бжания. Помощь и содействие были обещаны и по другим вопросам.

Встреча двух глав государств длилась 1,5 часа, они также обсудили вопросы международной повестки и укрепления обороноспособности.

На встрече Аслана Бжания с Сергеем Лавровым обсуждались вопросы гармонизации законодательства двух стран, регулирования двойного гражданства. внешнеполитический курс Абхазии, работа на Ближнем Востоке и др. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия Абхазии с субъектами Российской Федерации.

Также обсуждались вопросы совместной скоординированной работы МИД Абхазии и России на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ и Палестине.

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Говоря о возможном участии Абхазии в Союзном государстве, Аслан Бжания подчеркнул, что «Абхазию в Союзное государство никто силком не гонит. Так вопрос не стоит и никогда не ставился. При решении этого вопроса будут взвешиваться все плюсы и минусы».

По его словам, республике надо укреплять союзнические отношения, но когда придет время, вопрос будет решаться здесь, в Абхазии.

Бжания отметил, что этот вопрос он не может и не будет решать самостоятельно, без Парламента.

«Но вопрос так еще не стоит. Всё на этапе подготовки. Существующие фобии на этот счет мне понятны, мы их будем учитывать и никаких дополнительных фобий не будет. Любой шаг будет направлен на обеспечение интересов жителей Абхазии. Если это не выгодно нам, то такие шаги мы делать не будем», – подчеркнул глава государства.

Что качается связей с Белоруссией, то президент отметил, что сам факт установления контактов между Абхазией и Беларусью имеет важное значение. Он проинформировал, что в конце месяца делегация из Абхазии отправится в Беларусь для работы с белорусскими коллегами.

«Говорить, что Беларусь готова признать Абхазию, пока рано, но работа в этом направлении ведется», – сказал Аслан Бжания.

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На просьбу прокомментировать недавний призыв президента Украины Владимира Зеленского к Грузии начать войну с Абхазией и Южной Осетией, Бжания сказал: «Это свидетельствует о том, что господин Зеленский и стоящие за ним силы стараются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Украинские власти пытаются расширить географию участников конфликта и создать дополнительный «пояс нестабильности» вокруг РФ. При этом мало кого беспокоит, что при войне, которую они хотят развязать, может погибнуть огромное количество мирных граждан, женщин, детей и стариков».

Бжания отметил, что подобные заявления со стороны Зеленского звучали и раньше.

«Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая или ее и вовсе нет, потому что там разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии. В такого рода деталях вырисовывается вся суть руководителей западных государств. Я говорю это, чтобы наши граждане понимали, кто наши настоящие враги, и с какой стороны нужно опасаться возможных провокаций. Я рассчитываю на то, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и некий прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом, хочу официально заявить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере вооруженными силами Абхазии вместе с нашими союзниками», – сказал президент.

Президент считает, что Грузии сегодня не выгодна война с Абхазией и Южной Осетией, и официальный Тбилиси проявит сдержанность и прагматизм в этом вопросе.

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Аслан Бжания считает, что развертывание пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырском морском порту соответствует интересам Абхазии.

Он подчеркнул, что руководство страны уделяет большое внимание укреплению обороноспособности страны.

«На это нужны средства, и мы их изыскиваем. Нам очень важна позиция, которую занимает наш союзник, и мы действуем единым фронтом. Эти вопросы никогда не сходят с повестки наших межгосударственных контактов. Мы об этом постоянно думаем», – сказал глава государства.

По словам Бжания, вопросы безопасности и ранее имели первостепенный характер, а сейчас, когда мир находится на грани большой войны, они приобретают еще большее значение.

«Уже есть постановление о выделении земельного участка для базирования кораблей ВМФ РФ. Более предметно рассказывать о соглашении не считаю нужным. Вопросы военной безопасности – это вопросы, о которых нужно говорить не так открыто и не везде», – сказал Бжания.

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Президент Аслан Бжания сообщил журналистам, что объемы российского финансирования по линии Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии будут сокращаться.

«Последние три года при ее реализации мы делаем акцент на развитие инфраструктуры. Это то, что необходимо для развития экономики страны. Речь идет о дорогах, энергетике, водоснабжении и канализации. Без всего этого экономика нормально развиваться не сможет. Именно на эти цели идут основные средства. Тем не менее, такой социально-значимый объект, как детская больница в Сухуме, будет доведен до конца. Средства на этот проект выделены», – сказал Бжания.

Он отметил, что Абхазии придется научиться самостоятельно пополнять свой бюджет, планировать свое будущее и заниматься развитием своих территорий.

«Это самое важное направление – обеспечить экономический суверенитет Абхазии, а людей – работой. У нас в экономике огромный пласт нерешенных вопросов, и мы занимаемся их решением. Если сравнить размеры инвестпрограммы, то сегодня она в десять раз меньше, чем десять лет назад. Мы в любом случае благодарны руководству РФ. Для нас это очень существенный вклад в Абхазию, но мы должны научиться действовать самостоятельно», – сказал он.

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Говоря о строительстве апартаментов, Аслан Бжания подчеркнул, что строительство апартаментов в Абхазии не запрещено. Более того, они строятся не первый год, а поэтому необходимо правовое регулирование этого вопроса.

По словам президента, закон о правовом статусе апартаментов необходимо принять, чтобы обозначить все правила и механизмы регулирования этого вопроса. В этом случае государство сможет получать экономическую выгоду в виде налогов.

«Законопроект находится в Парламенте. Примут его или нет – это прерогатива Парламента. Апартаменты – это экономический вопрос, его не нужно политизировать. Время все расставит по своим местам», – сказал Бжания.

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«У военных две оценки – удовлетворительно и неудовлетворительно. Мы проводим совещания, которые носят контрольно-отчетный характер. МВД докладывает, как обстоят дела. Там складывается разная картина, в целом она значительно лучше, чем была когда-либо. Речь идет о таких преступлениях, как похищения, разбои, грабежи, убийства, изнасилования, кражи в отношении отдыхающих. Там картина существенно улучшилась», – сказал Бжания о работе правоохранительных органов.

При этом, по словам президента, есть проблемы, связанные с безопасностью на дорогах, смертностью в результате ДТП.

«Это происходит по разным причинам. Существенным образом возросло количество автомобилей. За последние три года оно выросло вдвое – с 39 тысяч до 77 тысяч. Такого количества машин в Абхазии не было даже в советское время. Тогда была зарегистрирована 41 тысяча машин. Дороги наши остались такими же, как и были», – сказал Бжания.

МВД реализует программу обеспечения безопасности дорожного движения.

«Мы на эти цели выделили более 30 млн руб. В течение двух лет у нас будет Центр обработки данных, в который будут стекаться данные обо всех нарушениях, зафиксированных на дорогах с помощью средства объективного контроля. Эта работа идет. Несколько сот новых дорожных знаков было установлено в этом году», – отметил президент.

Требуются дополнительные средства для повышения зарплаты сотрудникам ГАИ, которые работают на износ. Необходимо развивать дорожную инфраструктуру в Восточной Абхазии, разгружать автомобильные дороги. Нужна объездная дорога в Гагре, а это немалые средства.

«В целом, я оцениваю работу коллектива министерства внутренних дел, силовиков, сотрудников правоохранительных органов удовлетворительно, на то есть объективные цифры», – сказал Аслан Бжания.

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По словам президента власти не оставляют без внимания вопрос дорог. К празднованию 30-летия Победы в войне была приведена в порядок республиканская трасса.

«Часть трассы между Псоу и Сухумом, ремонт столбов и освещение мы осуществили за свои деньги, а не из средств Инвестпрограммы РФ. Нанесли дорожную разметку, от осевой полосы на несколько метров провели расчистку зеленых насаждении. Это тоже связанно с повышением уровня дорожной безопасности», – сказал глава государства.

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«Попытки наладить диалог с оппозицией были и будут», – сказал Аслан Бжания.

Возвращаясь к вопросу об апартаментах, который, по мнению президента, чрезмерно политизируется оппозицией, он сказал: «Вопросы, находящиеся в компетенции Парламента, не нужно политизировать. Парламент был избран нашими гражданами и их нужно уважать. Вопрос об апартаментах поднимался и в 2017 году. Если его правильно рассмотреть, это принесет пользу тем гражданам, у кого нет жилья. Если мы запустим этот механизм, то можем обеспечить жильем наших граждан. Это решение демографических проблем».

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Президент признал, что есть проблема с энергообеспечением в осенне-зимний период, так как объем социального перетока, оговоренного с российской стороной, исчерпан.

«Социальный переток оплачивался из бюджета РФ. Это была поддержка и помощь, но он практически исчерпан. Этот вопрос мы тоже ставили перед руководством РФ, в том числе и перед Владимиром Путиным. Он обещал нам поддержку. Для того, чтобы самостоятельно встать на ноги в этом направлении, мы тоже проводим большую работу», - сказал президент.

Устанавливаются приборы учета потребления электроэнергии. До конца года будет установлено около 26 тысяч, что будет способствовать экономии электроэнергии процентов на 25. В следующем году будет установлено еще столько же.

Приборы учета на сумму до 300 млн рублей будут переданы Россией в дар Абхазии.

Бжания с удовлетворением отметил, что по сравнению с прошлым годом, несмотря на появление нескольких десятков новых туристических объектов, уровень потребления электроэнергии снизился почти на 140 млн кВт/ч.

«Это связано с тем, что ведется борьба с майнингом», – заметил президент

Установление приборов учета, экономия электроэнергии и своевременная оплата позволят аккумулировать средства, чтобы менять ситуацию в отрасли в лучшую строну.

«В течении трех лет мы восстановим в отрасли такую картину, которая будет удовлетворять наши потребности. Мы это сможем сделать за счет установления приборов учета, за счет экономии. Нам стали поступать другие средства и уже заметны улучшения финансовых показателей. Также идут ремонтные работы на подстанциях – это тоже экономия, которая уменьшает технические потери существенным образом. За наши деньги такие масштабные работы в энергетике давно не проводились», – сказал Бжания.

Улучшить ситуацию поможет и собственная генерация за счет двух газовых электростанций , которые планируется построить в течение трех – четырех лет за счет помощи России.

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Власти страны будут советоваться с жителями Сухума, прежде чем принять какое-либо решение по сгоревшему зданию бывшего Совмина, расположенному на площади Свободы.

По словам президента, на восстановление комплекса правительственных зданий на площади Свободы потребовалось бы до двух миллиардов рублей.

«Таких денег у государства нет. Да и нет необходимости размещать госаппарат в таком большом здании», – сказал Бжания и добавил, что когда оно строилось в начале 80-х годов ХХ века, то было рассчитано на большее население и управленческий аппарат.

Бжания сказал, что есть инвесторы, которые заинтересованы в возведении на месте здания бывшего Совмина Абхазии многофункционального комплекса. Это может быть офисное здание, часть которого будет отдана под гостиничные номера.

«Но пока никаких решений не принято. При принятии решения мы будем советоваться с общественностью»», – еще раз подчеркнул президент.

Он также напомнил о том, что в полуразрушенном здании с аварийными лестничными пролетами и шахтами лифтов за последние 10-15 лет было совершено до 15 тяжких преступлений. в том числе убийств и изнасилований. Нередко в здании ходят и дети.

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Сухумский аэропорт планируется запустить к концу 2024 года, а технические полеты начнутся в июле.

Президент пообещал, что в течение этого месяца общественность узнает о том, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта.

Что касается сроков запуска, то они, если не помешают какие-либо форс-мажорные обстоятельства, остаются прежними.

«Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта – 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать – это, не дай Бог, если боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб», – сказал Бжания.

Президент подчеркнул, что аэропорт будет реконструироваться не за счет бюджета страны, а за счет инвестиционных средств.

Инвестор также должен за свои средства отремонтировать две электроподстанции, привести в порядок мосты и дорогу, ведущую к аэропорту.

Об этом сообщает Апсныпресс.