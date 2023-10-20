В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством РУП «Черноморэнерго».
Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе реализация государственной программы по установке приборов учета, показатели собираемости платежей за потребленную электроэнергию и степень готовности РУП «Черноморэнерго» к предстоящему зимнему периоду.
Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия доложил о ходе реализации поставленных задач и проинформировал о нехватке специальной техники – автовышек, бурильных машин и др., а также материалов для текущего обслуживания и ремонта сетей, общая стоимость которых составляет около 500 млн руб.
По итогам совещания Александр Анкваб поручил подготовить перечень специальной техники и необходимых материалов, а также предложить источники финансирования.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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