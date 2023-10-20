 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Новости Пятница, 20 октября 2023 17:51
Оцените материал
(0 голосов)
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством РУП «Черноморэнерго».

Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе реализация государственной программы по установке приборов учета, показатели собираемости платежей за потребленную электроэнергию и степень готовности РУП «Черноморэнерго» к предстоящему зимнему периоду.

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия доложил о ходе реализации поставленных задач и проинформировал о нехватке специальной техники – автовышек, бурильных машин и др., а также материалов для текущего обслуживания и ремонта сетей, общая стоимость которых составляет около 500 млн руб.

По итогам совещания Александр Анкваб поручил подготовить перечень специальной техники и необходимых материалов, а также предложить источники финансирования.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 20 октября 2023 17:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 21 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГМС АБХАЗИИ БАГРАТ ХУТАБА НАЗНАЧЕН СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.