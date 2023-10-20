21 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГМС АБХАЗИИ

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ . В преддверии Дня образования Государственной миграционной службы РА, под руководством начальника ГМС генерал-майора Р.З. Габлая, прошло торжественное построение всего личного состава.

В честь праздничной даты и за добросовестное исполнение служебных обязанностей начальник отдела кадров ГМС полковник М.М. Малания зачитал ряд приказов по личному составу о присвоении очередных и досрочных воинских званий, о награждении почетными грамотами и грамотами ГМС, а также объявлена благодарность 47 военнослужащим ГМС Абхазия, принимавшим участие в парадном расчете в честь празднования 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Указом президента Республики Абхазия А.Г. Бжания, подполковнику Гамисония Эдуарду Чичиковичу, заместителю начальника ГМС РА, присвоено очередное воинское звание «полковник».

Приказом начальника ГМС Р.З. Габлая в честь Дня создания Государственной миграционной службы Республики Абхазия ведомственным нагрудным знаком отличия – «Отличник службы», учрежденный приказом начальника ГМС Республики Абхазия от 29.06.2023 года №58, были награжден ряд сотрудников.