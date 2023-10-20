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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Новости Пятница, 20 октября 2023 16:25
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ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля т/п «Псоу», на автомобильном направлении «Импорт» было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина РФ. В результате досмотра, в салонном отделении была обнаружена и изъята табачная продукция без марок акцизного сбора Абхазии в количестве 20000 шт., о наличии которой не было заявлено в установленной форме.

Там же, в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из РФ и управляемое гражданкой РФ. В результате досмотра, в багажном отделении были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 2 ед.

Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 20 октября 2023 16:43

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