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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Пятница, 20 октября 2023 16:19
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации «О сотрудничестве органов внутренних дел приграничных районов» от 24 декабря 2010 года в г. Гагра прошло заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Абхазии, Главного управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике и ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

В ходе межведомственной встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях, обсудили вопросы организации взаимодействия и, рассмотрев итоги уже проделанной работы, отметили важность и перспективы дальнейшего сотрудничества, необходимость укрепления рабочих контактов и налаживании практического механизма взаимодействия.

По итогам встречи сторонами подписан Протокол заседания комитетов органов внутренних дел приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 20 октября 2023 16:20

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