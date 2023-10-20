Как сообщил «Абхазия-Информ» основатель и главный редактор газеты, журналист, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Нугзар Салакая, в ближайшее время в Галском районе возобновят выпуск газеты «Гал».

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ . В течение 17 лет в Абхазии выходила единственная в мире общественно-политическая газета на мегрельском языке. Первый ее номер вышел в свет 5 июня 1995 года. Он состоял из двух полос, тиражом в 500 экземпляров. С 1999 по 2004 год газета не печаталась, затем ее выпуск возобновился. С 2017 года газету опять перестали выпускать.

Он подробно рассказал об истории самой идеи создания газеты на древнем мегрельском языке.

Это событие имело место в 1994 году, спустя год после окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 гг.

В то время Нугзар Салакая, в «миру» его все знают, как Маху, работал полиграфистом в Сухумской типографии и в редакции единственной в стране газете «Апсны» на абхазском языке.

«Тогда после войны, после всего того, что пережил во время войны, я решил жить и работать в Сухуме. Редактор газеты «Апсны» Борис Тужба (1931-2012) отправил меня в командировку в послевоенный Галский район. Мне поручили написать материал об истинном положении дел в районе. Я должен был поговорить с людьми и написать, как живут обычные мирные люди в условиях тяжелого послевоенного времени. Я все выполнил и предоставил материал редактору газеты. Естественно, все, что я написал Тужба «отредактировал», – рассказал Салакая.

По словам журналиста, в своем материале он описал все, что увидел, поговорил с людьми в селах приграничного с Грузией Галского района Абхазии, указал на все факты, которые способствовали обострению криминогенной ситуации в районе. В материале также приводились примеры, которые повлияли на распространение негативного отношения к абхазским властям, сформировавшемся у обычных жителей – мегрелов Галского района.

«Конечно, редактору газеты «Апсны» это не понравилось. Он отправил меня к Владиславу Григорьевичу Ардзинба, чтобы я ему рассказал об истинном положении дел в Галском районе, выслушать, что он скажет и решит, как поступать дальше. Я, естественно, пошел к президенту. И ему объяснил и начал читать свой материал. Дочитал до половины и тут Владислав Григорьевич остановил меня и сказал: «Дорогой мой! Ты с завтрашнего утра пойдешь в Гал работать в идеологической сфере. Хочешь, не хочешь, но я тебя обязываю! Но, Нугзар, не забывай, что ты смертник!». Никогда не забуду его слова», – вспоминает Маха Салакая.

На следующий день журналист зашел к редактору в кабинет с готовым заявлением об уходе и уехал в город Гал.

Салакая вспоминает, как было трудно работать в Галском районе до мая 1995 года. В этот период шел процесс формирования ряда отделов районной Администрации. Для того, чтобы хоть как-то информировать оставшуюся в Абхазии после такой кровопролитной войны общественность Галского района, нужна была газета. Абхазское телевидение тогда не имело возможности вещать на всю Абхазию, и в районе эфир заполняли только грузинские радиостанции и телевидение. Назрела необходимость в выпуске нового печатного издания.

В разоренной после военных действий галской типографии стояли станки. Когда грузинская власть покидала Галский район Абхазии, станки в типографии были демонтированы.

«Я же, знакомый с этой полиграфической советской техникой, потихоньку разобрался, настроил шрифт, выставил его. Сегодня, уже никто не пользуется такой полиграфией, но раньше без таких станков нельзя было напечатать ни одну газету, ни одну книгу, ни одну квитанцию», – вспоминает журналист.

Маха Саалакая пригласил на работу оставшихся в Абхазии галских сотрудников типографии. Они постепенно помогли восстановить станки и наладить их работу. Салакая сам, взвалив на спину мешок с запчастями для станков, на перекладных, а порой и пешком, шел из Очамчыры в Гал. Когда техническая часть была налажена, Салакая поехал в Сухум, сообщить Владиславу Ардзинба о готовности запуска районного печатного органа.

«Но какая должна быть газета Владислав Григорьевич мне не объяснил. Он сказал: «Ты какую хочешь, такую и выпускай!». А я сам и не знал, как это сделать. Думаю, как быть? На абхазском языке?, так галцы его давно не понимают, русского основная масса народа, тоже не знает. На грузинском языке выпускать газету после такой кровопролитной войны, не с руки. Тогда и возникла у меня идея печатать газету с материалами, переведенными на мегрельский язык», - сказал собеседник агентства.

В Гали был представитель местной интеллигенции, журналист с хорошим опытом работы в советский период расцвета Галского района, Георгий Иванович Берия (1931-2009).

Благодаря общению с ним Нугзар Салакая узнал и понял всю красоту древнего мегрельского языка, насколько этот язык отличается от грузинского языка по своему произношению и смысловой нагрузке.

К сожалению, язык мертв, если у него нет письменности. Грузинский язык принадлежит к отдельной языковой семье, которую называют иберийско-кавказской языковой семьей. Грузинские языковеды пишут, что «в картлийском море иранских и турецких слов, мегрельский язык значительно чище и разнообразнее. Еще Илья Чавчавадзе (1837-1907) писал, что мегрельский язык является золотым фондом грузинской культуры, но не имеет аналогов в мире. Официальный статус мегрельского языка не определен. Эксперты-лингвисты в Грузии заявляют, что мегрельский и сванский языки сегодня уже на грани исчезновения.

«Когда все это разузнал, пришел к выводу, что могу сделать газету на трех языках, мегрельском, абхазском и русском. Хочу подчеркнуть, что абхазский язык для меня родной. Я думаю и пишу на абхазском языке», – подчеркнул Салакая. Вдохновленные новой идей его галские коллеги в типографии напечатали пробный номер газеты «Гал». Салакая отвез в Сухум свежий номер издания, источающий аромат терпкой типографской краски.

Журналист пришел на прием в Кабинет министров, к тогдашним вице-премьерам Геннадию Ломия и Юрию Николаевичу Воронову (1941-1995).

«Когда я им объяснил, что намерен выпускать галскую газету на мегрельском языке, помню, как Гена Ломия воскликнул: «Да ты что с ума сошел?». А я сказал: «Да! Так и будет» и показал им пробный выпуск газеты.

«Воодушевленный новшеством Юрий Николаевич так обрадовался, аж подпрыгнул, воскликнув: «Ты еще не осознаешь, что ты натворил?!», и мы втроем направились к Владиславу Григорьевичу. Вот тогда и поддержали в руководстве мое желание выпускать газету на трех языках», – вспоминает Нугзар Салакая.

Так 5 июня 1995 года вышел первый двухполосный номер на трех языках. Этот исторический факт вызвал бурю негодования со стороны Миссии наблюдателей ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Ее представители во время встречи с В.Г. Ардзинба высказали недовольство по поводу выпуска газеты «Гал» с материалами на мегрельском языке. Дипломаты от ООН обвинили абхазские власти в провокации и распространении официального несуществующего языка, в нежелательной для галского населения пропаганде.

«Вы что издеваетесь над грузинским народом Галского района?» – возмущались высокопоставленные ооновские дипломаты.

Владислав Григорьевич Ардзинба дабы избежать давления со стороны Миссии ООН, и как-то повлиять на разворачивающийся скандал «международного уровня», вызвал Салакая и предложил изменить форму регистрации СМИ в Министерстве юстиции. Ардзинба предложил «вывести» газету из бюджетного финансирования Администрации Галского района. Он посоветовал зарегистрировать газету «Гал», как независимое печатаное издание в Абхазии.

Сегодня экземпляры газеты «Гал» находятся в различных международных структурах России, стран Европы и в США.

Большой интерес к газете «Гал» был и у российских языковедов Института языкознания Академии наук РФ. В частности, мегрельским языком заинтересовался заведующий Отделом кавказских языков Института языкознания РАН Михаил Егорович Алексеев (1949-2014). Он часто приезжал в Галский район, встречался и общался с людьми – носителями мегрельского языка.

Вопросы развития мегрельского языка вызвали большой интерес и у известного в мире британского кавказоведа, профессора Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджа Хьюита (Великобритания).

Нугзар Салакая рассказал, что у него есть большой архив газеты «Гал», а также уникальные экземпляры букваря мегрельского языка для учеников начальной школы, и несколько книжек мегрело-русского словаря.

Он заявил, что очень рад, что газета «Гал» опять будет доступна читателям.

Информационное агентство «Абхазия-Информ» поздравляет интернациональную редакцию газеты «Гал» с возобновлением работы столь уникального в мире печатного издания.