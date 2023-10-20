В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛА СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ . Страновая конференция русских соотечественников под названием «Традиционные российские ценности – залог единства», прошла в пятницу в Доме Москвы в Сухуме. Среди гостей мероприятия были посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов, торговый представитель России в Абхазии, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель Администрации города Сухум Леон Кварчия, депутаты парламента, руководство и представители Общественной палаты и ТПП.

Михаил Шургалин выразил признательность руководству Абхазии и соотечественникам за поддержку специальной военной операции, солидарность с Россией в отстаивании общих интересов, заботу о беженцах и оказание гуманитарной помощи жителям новых российских регионов.

Дмитрий Федотов отметил плодотворность сотрудничества с Координационным союзом организаций русских соотечественников в Абхазии по многим направлениям.

Сергей Шамба подчеркнул, что Абхазия всегда была надежным другом и союзником братской России. По его словам, со времен вхождения Абхазии в состав Российской империи были разные события, которые показывали, что абхазы всегда честно и мужественно боролись за общие интересы двух стран.

Затем директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава зачитал делегатам Страновой конференции приветствие министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина. В тексте подчеркивалось, что, несмотря на нынешнюю сложную геополитическую ситуацию, двусторонние связи между Россией и Абхазией продолжают динамично развиваться, продвигается также интенсивный политический диалог.

«В рамках заявленной тематики конференции подчеркну, что сегодняшний блок основных направлений гуманитарного сотрудничества, наравне с распространением русского языка и сохранением российской культурной идентичности в целом, теперь неизменно наполняют вопросы продвижения наших традиционных духовно-нравственных ценностей», – говорится в письме.

Сергей Черёмин также отметил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России установлена необходимость защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Приветствие директора Московского дома Дмитрия Кожаева зачитала начальник сектора проведения мероприятий Дома Москвы Мария Соя. В тексте послания отмечалось, что тема конференции «Традиционные российские ценности – залог единства» – символична и уместна как никогда, если принимать во внимание сегодняшнюю острую потребность к единению и взаимопониманию.

«Вы, вероятно, видели в СМИ недавнюю встречу президентов России и Абхазии. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 64 региона России поддерживают отношения с Абхазией. И Москва не исключение. Мы работаем с Абхазией очень активно. Наша с вами работа по утверждению основы основ – русского языка – призвана сохранять и приумножать наши духовные основы, нашу историческую память не только на пространствах нашего Отечества, но и за рубежами России - в организациях российских соотечественников», – подчеркивается в письме.

Кожаев отметил, что Москва, поддерживающая своих соотечественников в разных странах, помогает развивать не только их сообщество, но и привлекать внимание к традициям русской культуры, к изучению русского языка, истории России представителей титульной нации страны проживания.

Делегаты Страновой конференции выступили с докладами о проделанной работе и провели выборы. В конце мероприятия была принята резолюция, содержащая 29 пунктов.

Мероприятие было проведено Координационным союзом организаций русских соотечественников при поддержке Посольства РФ, Россотрудничества в Абхазии и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».