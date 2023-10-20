ПОЖАР В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Новости Пятница, 20 октября 2023 19:16
Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. В селе Нижняя Эшера Сухумского района, в частном доме произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 02 часа 10 минут.
По предварительной версии огонь вспыхнул в бытовой пристройке, а затем перекинулся на дом. Огонь ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделения ПСО по охране города Сухум и Сухумского района.
В результате пожара выгорел первый этаж дома и бытовые пристройки. Пострадавших нет.
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