ПОЖАР В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Сухум. 20 октября 2023. Абхазия-Информ. В селе Нижняя Эшера Сухумского района, в частном доме произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 02 часа 10 минут.

По предварительной версии огонь вспыхнул в бытовой пристройке, а затем перекинулся на дом. Огонь ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделения ПСО по охране города Сухум и Сухумского района.

В результате пожара выгорел первый этаж дома и бытовые пристройки. Пострадавших нет.