 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭКО-АКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ САМШИТОВЫХ ЛЕСОВ ПРОШЛА В ПИЦУНДЕ

Новости Суббота, 21 октября 2023 14:08
Оцените материал
(0 голосов)
ЭКО-АКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ САМШИТОВЫХ ЛЕСОВ ПРОШЛА В ПИЦУНДЕ

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО ООН) в сотрудничестве с АБНИЛОС провели практическую лекцию для 21-го студента биолого-географического факультета АГУ, с участием академика Сергея Бебия и директора АбНИЛОСА Виталия Лейба, с целью ознакомления с методами содействия восстановлению самшита в лесах Абхазии и с устройством уникальной Абхазской научно-исследовательской лестной опытной базы (АбНИЛОСа) и питомника по выращиванию самшита колхидского.

Самшит колхидский, эндемичный вид в Абхазии, был практически уничтожен за последние десять лет. Причиной тому послужил завезенный вредитель – бабочка Самшитовая огневка, которая уничтожила порядка 98% самшитовых растений во всех лесах Абхазии. Для его возрождения на территории АБНИЛОСа был создан специализированный питомник при финансовой поддержке Европейского союза и Программы развития ООН.

В первый день студенты узнали о функциях самшитового питомника и его важности, ознакомились с уникальным местом по изучению лесных культур – АбНИЛОС.

Специалисты ФАО ООН и АБНИЛОСа подробно рассказали о методах подготовки

почвы, проращивания семян, черенкования и посадки саженцев самшита. По окончанию практической лекции из питомника были взяты саженцы самшита колхидского для их дальнейшей посадки на пробной площади Пицунда-Мюссерского заповедника.

На второй день студенты вместе со специалистами провели эко-акцию по высадке

исчезающего вида растения. Под руководством специалистов ФАО ООН и сотрудников Пицунда-мюсерского заповедника было высажено 100 саженцев самшита колхидского и высеяно более 700 гр семян. Это послужило еще одним важным шагом на пути к возрождению самшитовых лесов в Абхазии.

«Данные мероприятия позволяют соединить имеющийся потенциал в Абхазии для

достижения цели по возрождению самшита в Абхазии. Студенты специальностей «Лесное хозяйство» и «Биология» на своем личном опыте смогли ознакомиться с работой питомника и приобщиться к ней. Мы надеемся, что работа питомника по выращиванию саженцев Самшита колхидского продолжится и ежегодно количество подсадок будет только расти», – отметил специалист проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН. Цель проекта – содействие устойчивому развитию сельского и лесного хозяйства, обеспечение долгосрочного сохранения и восстановления экосистем Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 21 октября 2023 14:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.