ЭКО-АКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ САМШИТОВЫХ ЛЕСОВ ПРОШЛА В ПИЦУНДЕ

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ . Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО ООН) в сотрудничестве с АБНИЛОС провели практическую лекцию для 21-го студента биолого-географического факультета АГУ, с участием академика Сергея Бебия и директора АбНИЛОСА Виталия Лейба, с целью ознакомления с методами содействия восстановлению самшита в лесах Абхазии и с устройством уникальной Абхазской научно-исследовательской лестной опытной базы (АбНИЛОСа) и питомника по выращиванию самшита колхидского.

Самшит колхидский, эндемичный вид в Абхазии, был практически уничтожен за последние десять лет. Причиной тому послужил завезенный вредитель – бабочка Самшитовая огневка, которая уничтожила порядка 98% самшитовых растений во всех лесах Абхазии. Для его возрождения на территории АБНИЛОСа был создан специализированный питомник при финансовой поддержке Европейского союза и Программы развития ООН.

В первый день студенты узнали о функциях самшитового питомника и его важности, ознакомились с уникальным местом по изучению лесных культур – АбНИЛОС.

Специалисты ФАО ООН и АБНИЛОСа подробно рассказали о методах подготовки

почвы, проращивания семян, черенкования и посадки саженцев самшита. По окончанию практической лекции из питомника были взяты саженцы самшита колхидского для их дальнейшей посадки на пробной площади Пицунда-Мюссерского заповедника.

На второй день студенты вместе со специалистами провели эко-акцию по высадке

исчезающего вида растения. Под руководством специалистов ФАО ООН и сотрудников Пицунда-мюсерского заповедника было высажено 100 саженцев самшита колхидского и высеяно более 700 гр семян. Это послужило еще одним важным шагом на пути к возрождению самшитовых лесов в Абхазии.

«Данные мероприятия позволяют соединить имеющийся потенциал в Абхазии для

достижения цели по возрождению самшита в Абхазии. Студенты специальностей «Лесное хозяйство» и «Биология» на своем личном опыте смогли ознакомиться с работой питомника и приобщиться к ней. Мы надеемся, что работа питомника по выращиванию саженцев Самшита колхидского продолжится и ежегодно количество подсадок будет только расти», – отметил специалист проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН. Цель проекта – содействие устойчивому развитию сельского и лесного хозяйства, обеспечение долгосрочного сохранения и восстановления экосистем Абхазии.