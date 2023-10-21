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Абхазия Информ

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК ПОЯВИЛАСЬ В СУХУМЕ

Новости Суббота, 21 октября 2023 14:17
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АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК ПОЯВИЛАСЬ В СУХУМЕ

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ. Художницы Диана Хинтба и Апща Хагба представили инсталляцию, созданную из крышек от пластиковых бутылок. Арт-объект расположен на бетонной стене причала в Синопе. 

«Искусство должно говорить! Именно через арт мы узнаем об актуальных проблемах времени», – уверены художницы. 

По их убеждению, проблема переработки пластика и осознанного потребления – важный вопрос. Потому в своих работах Диана и Апща часто обращаются к этой проблеме. 

Диана Хинтба и Апща Хагба – основательницы онлайн-галереи AUADA, авторы выставок «Аллюзия античности» и «Хрупкость», получивших высокие оценки публики. 

При работе над новым арт-объектом художницам было важно вписать композицию в пространство, создать лаконичную, динамичную композицию, которая уместно бы смотрелась в выбранной локации. Поэтому их арт-объект представляет собой чайку в полете. 

«Эскиз мы продумывали в течении недели, а сам процесс выполнения работ оказался не таким сложным, как мы предполагали в начале», – рассказала Апща Хагба. 

Также художницам важно было продемонстрировать, что создать арт-объект можно, используя совершенно любые материалы, в том числе и те, что обычно утилизируют.

Инсталляция «Чайка» была создана по инициативе Общественной организации «Абхаз Деск». Это – часть экологического проекта организации «Спасем мир от мусора», реализуемого при поддержке Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию. 

«Кризис с пластиковыми отходами, созданными людьми, угрожает природной красоте и экосистемам Абхазии, – уверена директор «Абхаз Деска» Бетюль Маршан. – Через этот мурал мы стремимся привлечь внимание общества к этой значительной экологической проблеме и повысить осведомленность среди местного населения. Продвигая устойчивые решения, мы внесем вклад в более зеленое будущее как для Абхазии, так и для всего мира». 

Крышечки для инсталляции собирали в «Абхаз Деске» в течении трех месяцев, и большей частью это крышки от бутылок, которые жители Сухума бросали в установленные организацией вендинговые аппараты Pugedon.

Инсталляции, созданные из пластиковых крышечек – это способ наглядно показать, что пластику не место в мусорном ведре и можно найти самые разнообразные способы его повторного использования. 

Эко-инсталляции – арт искусство, призванное распространять идею осознанного потребления. Оно развито во многих странах мира. Особенно славится подобными муралами Венесуэла. Теперь и Абхазия станет участницей этого мирового экологического художественного движения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 21 октября 2023 14:23

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