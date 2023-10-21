ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «СЫХЬТАШЬУЕИТ»

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ . Презентация третьего документального фильма журналиста телеканала «Абаза ТВ» Фаины Матуа и режиссера Виолы Кокоскир из цикла «Сыхьташьуеит» (замерзаю), был представлен зрителям в мемориальном доме – музее Д.И.Гулиа. Три документальных фильма о добровольцах из Турции сняты по книге ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Бекира Ашуба. В основе фильма биографические воспоминания ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. воспоминания их родственников.

«Съемки проводились в основном в местах компактного проживания абхазской диаспоры в разных районах Турции. Это села откуда родом были наши герои-добровольцы», – сказала «Абхазия-Информ» режиссер Виола Кокоскир.

Оператор кинематографического цикла журналист Абхазского телевидения и «Абаза ТВ» Мизан Ломия.

Журналисты рассказали с какими трудностями они столкнулись во время съемок и осуществлении монтажа своего фильма. В целом съемочная группа довольна своей работой и надеется на положительную реакцию со стороны зрителей.

Цикл будет транслироваться в эфире местных телеканалов, а также на видеохостинге YouTube.

Представители абхазских диаспор из Турции, Сирии, Иордании во время грузино-абхазской войны внесли весомый вклад в деле приближения Победы, 30-летие которой Абхазия отмечала в этом году.

33 абхаза – добровольца из Турции приехали воевать за свободу и независимость своей исторической родины. Все они потомки абхазов-махаджиров.

Напомним, что после окончания Кавказской войны и победы Царской России над Османской империей, часть абхазского населения, которое поддерживало турецкую сторону, была вынуждена уйти в Турцию. Трагедия разделенного народа вылилась в массовое насильственное переселение абхазов с их земель. Этот период с 1828 по 1867 год историки определили как «махаджирство в Абхазии».

Герой фильма Бекир Ашуба в числе первых прибывших из Турции в Абхазию репатриантов в самом начале войны. По прибытию на Родину молодые люди подписывали «Завещание добровольцев из Турции».

Текст документа от 17 сентября 1992 года гласит: «Мы, нижеподписавшиеся добровольцы из Турции, в случае нашей гибели желаем быть похоронены в Абхазии, в братской могиле. Этот документ, подписанный нами, является действительным, и никакие обстоятельства не должны помешать нашему желанию быть похороненными в Абхазии».

Первой жертвой среди абхазских репатриантов на войне стал Ефкан Циба. Молодой парень, приехал из турецкого села Джгярда защищать родную землю своих предков. По иронии судьбы Ефкан родился 14 августа.

«Если я сейчас не поеду на защиту своей Родины, мне что, ехать, когда она будет освобождена? Лучше я умру смертью героя, чем останусь без Абхазии», – говорил доброволец.

Получив серьезное ранение Ефкан Циба погиб во время Шромской операции. Хоронить его увезли по желанию родителей в Турцию. Его могила находится в селе Хендек Соуксу. На его могиле надпись: «Бессмертны те, кто сложили головы за свободу».

Из турецкого города Инегель в 1992 году приехал воевать за Родину, кавалер ордена Леона Ведат Квадзба. Он воевал на Восточном фронте. Погиб в 1992 году во время операции по освобождению села Куачара. Ведат похоронен в братской могиле в г. Гудаута.

Зиуар Чичба приехал в Абхазию в тяжелый для Абхазии 1989 год. Зиуара принял род Чичба, ему помогли начать новую жизнь на Родине. Здесь он создал семью и остался жить. Напомним, что 15-16 июля 1989 года в Абхазии произошли первые столкновения между абхазами и грузинами (АИ).

Зиуар участвовал в операции в октябре 1992 года по освобождению Гагры, получил серьезное ранение от пули снайпера у подножия горы Мамзыщха и скончался от полученных ранений в Гудаутском госпитале в день освобождения Гагры. После гибели Зиуара за освобождение Абхазии воевал его родной брат Заур. Он погиб после войны в результате несчастного случая. Два брата похоронены в Абхазии.

Создатели цикла документального кино «Сыхьташьуеит» выражают признательность за значительную поддержку в его создании спикеру Парламента Лаше Ашуба, главе Администрации г. Сухум Беслану Эшба, кавалеру Ордена Леона директору предприятия «Мода Тэкс» Бату Ардзинба, а также генеральному директору фирмы «Вина и воды Абхазии» Николаю Ачба.