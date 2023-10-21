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Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ

Новости Суббота, 21 октября 2023 17:59
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете состоялась рабочая встреча по перспективным направлениям совместной деятельности, дальнейшему сотрудничеству и укреплению взаимоотношений между ГТК Республики Абхазии и ФТС России. Абхазскую сторону возглавил зампредседателя Ашуба Зураб Русланович, российскую – начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации в период курортного сезона 2023 года, подготовку к сезону перемещения в Россию цитрусовой продукции, произрастающей на территории Абхазии в 2023-2024 гг.

Абхазская сторона в преддверии сезона перемещения цитрусовой продукции, сообщила о мерах, предпринимаемых в целях упрощения таможенных формальностей для участников внешнеэкономической деятельности.

Участники подтвердили высокий уровень оперативного взаимодействия при решении проблемных вопросов в прошедшем периоде и отметили необходимость дальнейшего сотрудничества по следующим направлениям:

– взаимодействие приграничных таможенных служб, путем своевременного информирования о перезапуске программного продукта или сбоях в работе системы;

– повышение уровня взаимодействия приграничных таможенных служб и оказание максимального содействия, для оперативного решения возникающих вопросов, путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств и иных проблемных вопросов, требующих оперативного решения;

– применение упрощенного порядка таможенного оформления в отношении транспортных средств, задействованных в обслуживании организованных экскурсионных групп, аналогично порядку упрощенного порядка таможенного оформления автотранспортных средств, принадлежащих государственным органам Республики Абхазия на период цитрусового сезона.

Также в рамках встречи проведены мероприятия по осмотру существующего технического оборудования ГТК.

В завершении рабочей встречи абхазская сторона поблагодарила коллег и делегатов рабочей встречи за конструктивный диалог по обсуждению насущных проблемных вопросов по подготовке к сезону перемещения цитрусовой продукции урожая 2023-2024 г. и заверила российских коллег в содействии и плодотворном сотрудничестве в решении озвученных вопросов.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 21 октября 2023 18:06

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