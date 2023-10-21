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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ЗА ГОД ПЕРЕВЕЗ В АБХАЗИЮ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 21 октября 2023 18:29
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Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-ИнформТуристический поезд «Сочи», следующий по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, за 2023 год перевез более 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

23 октября поезд завершит туристический сезон. Отмечается, что состав вернется в расписание 31 декабря и будет курсировать в новогодние праздники.

Туристический поезд запустили в 2020 году. За это время состав совершил более тысячи рейсов и перевез около 150 тысяч пассажиров.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 21 октября 2023 18:31

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