ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «СОЧИ» ЗА ГОД ПЕРЕВЕЗ В АБХАЗИЮ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 октября 2023. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи», следующий по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, за 2023 год перевез более 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

23 октября поезд завершит туристический сезон. Отмечается, что состав вернется в расписание 31 декабря и будет курсировать в новогодние праздники.

Туристический поезд запустили в 2020 году. За это время состав совершил более тысячи рейсов и перевез около 150 тысяч пассажиров.