ДЕНЬ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ГАМГИЯ

Валерий Гамгия родился 29 сентября 1944 года в селе Кутол. В 1960 году, окончив сельскую школу, поступает в студию при Сухумской художественной школе. Усердие и пламенное стремление Валерия помогли ему с первой попытки поступить на факультет графики Тбилисской академии художеств. В 1963 году со второго курса его берут в ряды Советской Армии. После службы он продолжает учебу у мастера графики Динары Нодия.

После окончания академии в 1971 году Гамгия с семьей возвращается в Сухум. С 1972 года работает художественным редактором детского журнала «Амцабз». Все его эскизы к иллюстрациям книг, созданные в течение двадцати лет, как и многие его произведения, пропали во время войны.

Валерий Гамгия является автором государственного флага и герба Абхазии, которые были утверждены сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года.

В 1974 году Валерий Гамгия был принят в члены Союза художников СССР. С его именем связано возрождение монументальной живописи в Абхазии в 1970-х годах прошлого века. Монументальные фрески и панно Гамгия обладают исторической, этнографической и художественной ценностью. Это – «Апстазараацла» («Древо жизни»), село Мачара, Сухумский район (1974); «Щардаамта» («Долгие лета»), Сухум, гостиница (1977); «Абрскил», село Члоу (1981) и др.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Валерий Гамгия находился в Гудауте. Он создал облики государственных наград: Ордена Леона, медалей «Герой Абхазии» и «За отвагу». Они явились последним его творением. 21 октября 1992 года Валерия Гамгия не стало. За особые заслуги перед Отечеством в 1994 году первый президент Абхазии Владислав Ардзинба посмертно награждает его Орденом Леона.