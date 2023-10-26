АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОМАНДНО-ШТАБНЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ УЧЕНИЯХ
Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в завершающем третьем этапе командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал с боевой стрельбой. В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министр обороны Владимир Ануа, председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия, советник резидента по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
В учениях, которые начались 23 октября, были задействованы военнослужащие 6-й и 7-й стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования, армейская авиация (боевые самолеты и вертолеты), беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, миномёты, а также силы территориальной обороны Гагрского и Гудаутского районов.
В ходе учений проведена высадка тактического воздушного десанта на вертолётах, продемонстрированы действия штурмовых групп.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко доложил президенту о замысле розыгрыша боевых действий учений.
Проведённые мероприятия глава государства оценил положительно: «Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне».
По итогам учений особо отличившимся резервистам были вручены грамоты.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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