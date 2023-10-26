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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОМАНДНО-ШТАБНЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ УЧЕНИЯХ

Новости Четверг, 26 октября 2023 14:50
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОМАНДНО-ШТАБНЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ УЧЕНИЯХ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в завершающем третьем этапе командно-штабных мобилизационных учениях на полигоне Цабал с боевой стрельбой. В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, министр обороны Владимир Ануа, председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия, советник резидента по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

В учениях, которые начались 23 октября, были задействованы военнослужащие 6-й и 7-й стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования, армейская авиация (боевые самолеты и вертолеты), беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, миномёты, а также силы территориальной обороны Гагрского и Гудаутского районов.

В ходе учений проведена высадка тактического воздушного десанта на вертолётах, продемонстрированы действия штурмовых групп.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко доложил президенту о замысле розыгрыша боевых действий учений.

Проведённые мероприятия глава государства оценил положительно: «Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне».

По итогам учений особо отличившимся резервистам были вручены грамоты.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 103 раз Последнее изменение Четверг, 26 октября 2023 15:32

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