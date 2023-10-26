ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ЦЛРР РОСГВАРДИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Делегация Управления общественной безопасности МВД Абхазии во главе с главным советником министра внутренних дел Иналом Маршания, посетили Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области.
Они ознакомились со служебной деятельностью ЦЛРР в целях обмена опытом по вопросам контроля (надзора) за оборотом гражданского оружия и в сфере частной охранной деятельности.
Сотрудники УОБ МВД Абхазии прибыли в Москву с целью повышения профессиональной квалификации.
Об этом сообщает сайт МВД.
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