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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ЦЛРР РОСГВАРДИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Четверг, 26 октября 2023 15:35
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МВД АБХАЗИИ ПОСЕТИЛИ ЦЛРР РОСГВАРДИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Делегация Управления общественной безопасности МВД Абхазии во главе с главным советником министра внутренних дел Иналом Маршания, посетили Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области.

Они ознакомились со служебной деятельностью ЦЛРР в целях обмена опытом по вопросам контроля (надзора) за оборотом гражданского оружия и в сфере частной охранной деятельности.

Сотрудники УОБ МВД Абхазии прибыли в Москву с целью повышения профессиональной квалификации.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 97 раз Последнее изменение Четверг, 26 октября 2023 15:38

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