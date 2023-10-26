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Абхазия Информ

ТУРПОЕЗД ТУАПСЕ – СОЧИ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН ДО НОВОГО ГОДА

Новости Четверг, 26 октября 2023 15:50
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ТУРПОЕЗД ТУАПСЕ – СОЧИ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН ДО НОВОГО ГОДА

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. 23 октября поезд № 927/928 «Сочи», курсирующий по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, завершил туристический сезон до Нового года, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

«В текущем году он перевез более 40 тысяч пассажиров. Новинкой этого сезона стал гастрономический тур «Вкус Абхазии», в рамках которого путешественники могли посетить форелевое хозяйство, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сыров и вяленого мяса. Для удобства туристов также было изменено расписание: они стали прибывать на вокзал Гагра почти на два часа раньше, а отправляться обратно – на полчаса позже. В конце сезона в состав поезда был включен новый обзорный вагон, из которого можно любоваться пейзажами Абхазии», – говорится в сообщении.

Туристический поезд «Сочи» возобновит свое курсирование на новогодние праздники: 31 декабря, а также со 2 по 7 января. Продажи билетов и экскурсий на эти даты уже открыты.

Напомним, поезд известен тем, что он стилизован под эпоху 70-х и 80-х годов прошлого века, но обустроен при этом со всем возможным комфортом.

Прочитано 96 раз Последнее изменение Четверг, 26 октября 2023 15:52

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