 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСТАВКИ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ СОКРАТЯТСЯ

Новости Четверг, 26 октября 2023 15:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСТАВКИ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ СОКРАТЯТСЯ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Ожидается, что цитрусовых из Абхазии в Россию привезут на девять тысяч тонн меньше. Это связано со снижением урожайности. На данный момент через границу провезли 350 тонн мандаринов. В 2022 году экспорт цитрусовых превысил 39 тысяч тонн.

Стоимость цитрусовых тоже выросла. У российско-абхазской границы килограмм мандаринов можно купить за 120-150 рублей. В Центральном районе Сочи – за 200 рублей. В некоторых торговых точках цена доходит до 300 рублей за килограмм.

Кроме того, из Абхазии в Россию уже экспортировано 77 тонн фейхоа, 33 тонны лимонов и шесть тонн хурмы.

Фейхоа в супермаркетах Сочи – более 400 рублей за килограмм. А на границе с Абхазией фейхоа стоит всего 150 рублей.

Прочитано 96 раз Последнее изменение Четверг, 26 октября 2023 17:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРПОЕЗД ТУАПСЕ – СОЧИ – ГАГРА ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН ДО НОВОГО ГОДА АБХАЗИЮ ВКЛЮЧИЛИ В НОВЫЙ СЕРВИС ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВТБ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.