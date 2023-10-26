ПОСТАВКИ МАНДАРИНОВ ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ СОКРАТЯТСЯ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ . Ожидается, что цитрусовых из Абхазии в Россию привезут на девять тысяч тонн меньше. Это связано со снижением урожайности. На данный момент через границу провезли 350 тонн мандаринов. В 2022 году экспорт цитрусовых превысил 39 тысяч тонн.

Стоимость цитрусовых тоже выросла. У российско-абхазской границы килограмм мандаринов можно купить за 120-150 рублей. В Центральном районе Сочи – за 200 рублей. В некоторых торговых точках цена доходит до 300 рублей за килограмм.

Кроме того, из Абхазии в Россию уже экспортировано 77 тонн фейхоа, 33 тонны лимонов и шесть тонн хурмы.

Фейхоа в супермаркетах Сочи – более 400 рублей за килограмм. А на границе с Абхазией фейхоа стоит всего 150 рублей.