АБХАЗИЮ ВКЛЮЧИЛИ В НОВЫЙ СЕРВИС ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВТБ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ . ВТБ запустил новый сервис трансграничных переводов с выдачей наличными. Розничные клиенты смогут отправить деньги в 7 стран, перевод пройдет мгновенно в валюте страны получателя. Забрать средства можно в одном из пунктов обслуживания, открывать банковский счет не потребуется. До конца года банк планирует увеличить число стран-партнеров до 20.

«Розничные клиенты смогут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными как в ВТБ Онлайн на операционной системе Android (версия 18.2 и старше), так и в веб-версии. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя, после отправки переводу будет присвоен специальный номер, который необходимо будет сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, можно будет забрать деньги в любом пункте обслуживания страны получателя. На первом этапе перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию и Абхазию», – сообщает пресс-служба банка.