ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Депутаты рассмотрели проекты постановлений «Об одобрении предложения Администрации Сухумского района о предоставлении в постоянное пользование Обществу с ограниченной ответственностью «Гермес Трейд» земельного участка площадью 2,4 га в с. Эшера для строительства средства размещения санаторно-курортного типа», «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление ООО «Гулрыпш 2023» в постоянное пользование земельного участка площадью 4,5 га и даче согласия на перевод земельного участка площадью 4,0 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» в с. Бабышира, ул. 2-я Бабыширская для строительства средства размещения гостиничного типа», «Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 1 га в с. Дранда из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения», «Об одобрении предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СИМ» в постоянное пользование земельного участка общей площадью 1,72 га в с. Алахадзы Гагрского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение вынести на рассмотрение заседания сессии Парламента проекты названных постановлений.