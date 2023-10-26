 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Новости Четверг, 26 октября 2023 17:18
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Депутаты рассмотрели проекты постановлений «Об одобрении предложения Администрации Сухумского района о предоставлении в постоянное пользование Обществу с ограниченной ответственностью «Гермес Трейд» земельного участка площадью 2,4 га в с. Эшера для строительства средства размещения санаторно-курортного типа», «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление ООО «Гулрыпш 2023» в постоянное пользование земельного участка площадью 4,5 га и даче согласия на перевод земельного участка площадью 4,0 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» в с. Бабышира, ул. 2-я Бабыширская для строительства средства размещения гостиничного типа», «Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 1 га в с. Дранда из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения», «Об одобрении предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СИМ» в постоянное пользование земельного участка общей площадью 1,72 га в с. Алахадзы Гагрского района для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение вынести на рассмотрение заседания сессии Парламента проекты названных постановлений.

Прочитано 100 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЮ ВКЛЮЧИЛИ В НОВЫЙ СЕРВИС ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВТБ В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.