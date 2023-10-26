В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ . Парламентским Комитетом по экономической политике, реформам и информационным технологиям был рассмотрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности». В обсуждении данного вопроса приняли участие спикер Лаша Ашуба, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган и замминистра Теймураз Миквабия.

Рассмотренный законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности», касающихся расширения круга лиц, которые могут реализовать преференциальные инвестиционные проекты и соответственно получать предусмотренные льготы и преференции; установления условий договора о государственно-частном партнёрстве; норм, устанавливающих особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов.

Согласно проекту закона преференциальные инвестиционные проекты будут реализовываться абхазскими и иностранными юридическими лицами.

Проект закона дополняется нормами, устанавливающими условия договора о государственно-частном партнёрстве.

Комитетом было принято решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать его принятие в первом чтении.