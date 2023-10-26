ФРИДА ЛАЗБА ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ . Кандидат экономических наук, представитель Палаты адвокатов, член «Конгресса народа Абхазии» Фрида Лазба избрана путем тайного голосования членом Общественной палаты. Об этом «Абхазия-Информ» сообщила секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель Движения «Матери за мир и социальную справедливость Абхазии» Гули Кичба.

Проведение довыборов в состав Общественной палаты было связано с назначением члена Общественной палаты Абесалома Кварчия руководителем Администрации президента Республики Абхазия.

На участие в конкурсном отборе для избрания в состав Общественной палаты было подано семь ходатайств от политических партий и общественных организаций. В частности:

от Армянской Общины Абхазии – Кондакчян Рафик;

от РПП «Единая Абхазия» замдиректора «Абхазвторресурсы» Квициния Беслан;

от Палаты адвокатов, адвокат Лазба Фрида;

от РОО «Аруаа» Смыр Рамиз;

от ОО «Садзы», председатель этой организации Цвинария Гиарг;

от НП «Ассоциации предпринимателей Абхазии» ИП Качарава Роман;

от РОО «Новый курс» специалист Сбербанка Абхазии Ачба Беслан.

По словам Гули Кичба, накануне выборов двое – Р. Кандакчян и Б. Квициния отозвали свои кандидатуры, затем отозвал свою кандидатуру Б. Ачба. Остались четыре кандидатуры Ф. Лазба, Г. Цвинария, Р. Качарава и Р. Смыр.

Всего в составе ОП 35 членов. В день выборов, 25 октября, в Палату пришли 28 человек, шесть членов отсутствовали по состоянию здоровья. Была создана комиссия по подсчету голосов.

В тайном голосовании участвовали 28 членов Палаты. В результате тайного голосования Ф. Лазба получила – «за» 20 голосов, Р. Качарава – «за» шесть голосов. Рамиз (Рауль) Смыр – один голос. Один член палаты воздержался.

Общественная палата Абхазии является консультативным органом администрации президента Республики Абхазия.

Закон о полномочиях общественной палаты Абхазии вступил в силу 1 января 2007 года, первое заседание которой открыл второй президент РА С.В. Багапш (1949 -2011) 20 июля 2007 года.

Целями работы Общественной палаты являются:

Содействие участию общественности в политике

Проведение консультативных мероприятий среди общественности

Формулировка рекомендаций по проектам законов

Консультация президента по вопросам развития гражданского общества

Осуществление роли стража общественных интересов над деятельностью исполнительной власти и обеспечение уважения свободы выражения своего мнения в Абхазии.