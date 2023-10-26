 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023

НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Ученые археологи из Вюрцбургского университета Германии обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного индоевропейского языка при раскопках…
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023
АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФРИДА ЛАЗБА ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Четверг, 26 октября 2023 17:28
Оцените материал
(0 голосов)
ФРИДА ЛАЗБА ИЗБРАНА ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-ИнформКандидат экономических наук, представитель Палаты адвокатов, член «Конгресса народа Абхазии» Фрида Лазба избрана путем тайного голосования членом Общественной палаты. Об этом «Абхазия-Информ» сообщила секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель Движения «Матери за мир и социальную справедливость Абхазии» Гули Кичба.

Проведение довыборов в состав Общественной палаты было связано с назначением члена Общественной палаты Абесалома Кварчия руководителем Администрации президента Республики Абхазия.    

На участие в конкурсном отборе для избрания в состав Общественной палаты было подано семь ходатайств от политических партий и общественных организаций. В частности:

от Армянской Общины Абхазии – Кондакчян Рафик;

от РПП «Единая Абхазия» замдиректора «Абхазвторресурсы» Квициния Беслан;

от Палаты адвокатов, адвокат Лазба Фрида;

от РОО «Аруаа» Смыр Рамиз;

от ОО «Садзы», председатель этой организации Цвинария Гиарг;

от НП «Ассоциации предпринимателей Абхазии» ИП Качарава Роман;

от РОО «Новый курс» специалист Сбербанка Абхазии Ачба Беслан.

По словам Гули Кичба, накануне выборов двое – Р. Кандакчян и Б. Квициния отозвали свои кандидатуры, затем отозвал свою кандидатуру Б. Ачба. Остались четыре кандидатуры Ф. Лазба, Г. Цвинария, Р. Качарава и Р. Смыр.

Всего в составе ОП 35 членов. В день выборов, 25 октября, в Палату пришли 28 человек, шесть членов отсутствовали по состоянию здоровья. Была создана комиссия по подсчету голосов.

В тайном голосовании участвовали 28 членов Палаты. В результате тайного голосования Ф. Лазба получила – «за» 20 голосов, Р. Качарава – «за» шесть голосов. Рамиз (Рауль) Смыр – один голос. Один член палаты воздержался.

Общественная палата Абхазии является консультативным органом администрации президента Республики Абхазия.

Закон о полномочиях общественной палаты Абхазии вступил в силу 1 января 2007 года, первое заседание которой открыл второй президент РА С.В. Багапш (1949 -2011) 20 июля 2007 года.

Целями работы Общественной палаты являются:

Содействие участию общественности в политике

Проведение консультативных мероприятий среди общественности

Формулировка рекомендаций по проектам законов

Консультация президента по вопросам развития гражданского общества

Осуществление роли стража общественных интересов над деятельностью исполнительной власти и обеспечение уважения свободы выражения своего мнения в Абхазии.

Прочитано 108 раз Последнее изменение Четверг, 26 октября 2023 19:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО ЭТНОТУРИЗМУ В УФЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.