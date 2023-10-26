АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО ЭТНОТУРИЗМУ В УФЕ

Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ . С 23 по 26 октября в Уфе проходил III Международный форум по этнотуризму, в котором приняли участие представители туристической отрасли более 50 регионов России, Беларуси и Абхазии. Организовали мероприятия Министерство предпринимательства и туризма Башкортостана и АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».

В программе форума значились пленарные заседания, круглые столы, творческие мастер-классы, презентации, экскурсии, выставочные площадки, этноподворье.

Первое пленарное заседание посвящалось теме «Этнотуризм как важная составляющая международного бизнеса».

Международный опыт организации этнотуров, событийные мероприятия этнографической направленности как ресурс для повышения туристической привлекательности и узнаваемости региона, гастротуризм как важнейшая составляющая этнотуризма, народные художественные промыслы как туристический сувенир – эти и другие актуальные темы туристической отрасли обсуждались в рамках круглых столов.

В последний день работы форума состоялось подведение итогов Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Форум предоставил возможность экспертам и туроператорам общаться, обмениваться опытом и достижениями в развитии этнотуризма.

В рамках мероприятия директор Сухумского пансионата «Айтар» Тимур Адлейба и директор АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслан Юнусов договорились о сотрудничестве сторон в целях создания и развития единой общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории Российской Федерации и Республики Абхазия.