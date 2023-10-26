АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО ЭТНОТУРИЗМУ В УФЕ
Сухум. 26 октября 2023. Абхазия-Информ. С 23 по 26 октября в Уфе проходил III Международный форум по этнотуризму, в котором приняли участие представители туристической отрасли более 50 регионов России, Беларуси и Абхазии. Организовали мероприятия Министерство предпринимательства и туризма Башкортостана и АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».
Первое пленарное заседание посвящалось теме «Этнотуризм как важная составляющая международного бизнеса».
Международный опыт организации этнотуров, событийные мероприятия этнографической направленности как ресурс для повышения туристической привлекательности и узнаваемости региона, гастротуризм как важнейшая составляющая этнотуризма, народные художественные промыслы как туристический сувенир – эти и другие актуальные темы туристической отрасли обсуждались в рамках круглых столов.
В последний день работы форума состоялось подведение итогов Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Форум предоставил возможность экспертам и туроператорам общаться, обмениваться опытом и достижениями в развитии этнотуризма.
В рамках мероприятия директор Сухумского пансионата «Айтар» Тимур Адлейба и директор АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслан Юнусов договорились о сотрудничестве сторон в целях создания и развития единой общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории Российской Федерации и Республики Абхазия.
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