ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ РФ И АБХАЗИИ ПРОШЛА В СУХУМЕ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ПЛЕНЭРА

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ . Итоговая выставка российских и абхазских художников прошла в Сухуме в рамках Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии». Художники из Абхазии, Северного Кавказа, Санкт-Петербурга и Москвы с 21 по 24 октября выезжали в живописные места Абхазии и писали картины. Они работали на озере Рица, в Новом Афоне, в крепости Сан-Томмазо в селе Кындыг и на набережной города Сухум.

В Центральном выставочном зале было представлено более 70 работ в разной технике, в основном в живописи и графике. Организаторы отметили, что данное мероприятие является важным событием в культурной жизни Абхазии.

«Подобного рода мероприятия крайне полезны, как для опытных художников, так и для молодых, с которыми наши гости с удовольствием делились опытом и знаниями. Хотел бы поблагодарить художников, которые нашли время приехать в Абхазию, наших мастеров, которые уделили особое внимание гостям, руководство и коллектив Абхазского госуниверситета, Центрального выставочного зала и всех тех, кто причастен к организации данного мероприятия», – сказал директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава, открывая выставку.

Он напомнил, что в рамках пленэра в Абхазском госуниверситете прошел мастер-класс по живописи «Классический пейзаж», который провел российский художник Анатолий Анненков, и мастер-класс по технике графитаж от художника из Нальчика Рузаны Дацирхоевой.

По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, особый интерес к теме «Русские художники в Абхазии» вызывают работы, посвященные непосредственно стране.

«Несомненно, она останется в их творчестве и в более позднее время, и обязательно проявится», – подчеркнула Арсалия.

Мероприятие было организовано Правительством Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника совместно с Абхазским государственным университетом и Объединением независимых художников республики «Апсны-арт».

Арт-пленэр «Краски осени Абхазии» проводится с 2013 года на базе кафедры изобразительных искусств Абхазского государственного университета.