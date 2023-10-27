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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 27 октября 2023 18:24
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ. Более 130 граммов сильнодействующего наркотика изъято у жителя г. Санкт-Петербург, временно проживающего в Абхазии. Алексеев Алексей Андреевич 1985 г.р. задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

В ходе личного досмотра последнего в одном из отсеков носимой им сумки был обнаружен полиэтиленовый пакет с содержащимся веществом светлого цвета. Также сотрудниками милиции у задержанного изъят сотовый телефон, в котором хранились фотографиями с указанием геолокации мест тайных закладок.

При обследовании помещения по месту временного проживания гражданина Алексеева обнаружены и изъяты упаковочные материалы – изоляционная лента и электронные весы. Как пояснил задержанный, он взвешивал наркотик и расфасовывал по сверткам.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного установлено, что последний приехал в Абхазию с целью распространения наркотика и готов указать на потайные места, где им ранее были осуществлены скрытые размещения свертков с наркотическим средством.

С участием граждан, приглашенных в качестве понятых и самого гражданина Алексеева сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии в непосредственной близости от центральной трассы «Псоу-Ингур», в селе Лыхны Гудаутского района, обнаружен заизолированный сверток белого цвета с наркотическим средством.

Две уже готовые к реализации закладки с аналогично расфасованным белым веществом внутри, которые не успели дойти до адресата, обнаружены в потайных местах по улице Чанба в городе Сухум.

В установленном законом порядке все обнаруженное было изъято и направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА, где установлено, что общая масса наркотического средства «Метадон», изъятая у Алексеева А. А. и из мест так называемых «тайных закладок» составила 131,577 гр, что является особо крупным размером.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазия проводит следственное подразделение столичного УВД. Решением суда г. Сухум Алексей Алексеев заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 22 раз Последнее изменение Пятница, 27 октября 2023 18:31

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