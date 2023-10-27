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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ ОМОН «РУСИЧ» ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 27 октября 2023 18:31
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РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ ОМОН «РУСИЧ» ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Москву министр внутренних дел Абхазии генерал-майор милиции Роберт Киут посетил Отряд мобильный оперативного назначения (ОМОН) «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области.

Роберта Киут сопровождали замминистра полковник милиции Ращ Цвижба, курирующий работу специального отряда быстрого реагирования министерства внутренних дел Абхазии, а также командир СОБР МВД подполковник Дадын Чачхалия.

Члены делегации ознакомились со специальной бронированной техникой, а также экипировкой личного состава ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области. Состоялся показ действий инженерно-технического отделения при обнаружении взрывчатых веществ, показательные выступления подразделений специального назначения в условиях выполнения служебно-боевых задач, тактико-ситуационная стрельба, а также стрельба в городской застройке.

Кроме того, были показаны выступления по рукопашному бою и приемам самообороны, выступления подразделений специального назначения при задержании вооруженных преступников на автомобильном транспорте. Итоги проведенных мероприятий абхазская и российская стороны обсудили в ходе круглого стола. В работе круглого стола также принял участие главный советник министра внутренних дел подполковник милиции Инал Маршания.

Делегаты во главе с министром генерал-майором милиции Робертом Киут возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей бойцам ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Пятница, 27 октября 2023 18:35

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