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Абхазия Информ

РОСТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ КОНФИСКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ У ГРАЖДАНКИ АБХАЗИИ НА НУЖДЫ СВО

Новости Пятница, 27 октября 2023 18:39
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РОСТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ КОНФИСКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ У ГРАЖДАНКИ АБХАЗИИ НА НУЖДЫ СВО

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ.. Сотрудники Ростовской таможни в ходе совместных оперативных мероприятий с УГИБДД МВД РФ по Ростовской области изъяли автомобиль «TOYOTA CELSIOR» 2005 года выпуска.

Транспортное средство было временно ввезено для личного пользования через МАПП Адлер в августе 2022 года. До окончания срока временного ввоза владелица автомобиля (гражданка Абхазии 1987 года рождения) без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством, передала транспорт иному лицу.

Заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин поясняет: «В отношении гражданки Абхазии было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.24 КоАП России. По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим».

Прочитано 20 раз Последнее изменение Пятница, 27 октября 2023 18:40

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