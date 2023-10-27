В МИНСКЕ ПРОХОДЯТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания правительственная делегация Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. В них примут участие – министр внутренних дел Роберт Киут, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.