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Абхазия Информ

В МИНСКЕ ПРОХОДЯТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ

Новости Пятница, 27 октября 2023 18:44
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В МИНСКЕ ПРОХОДЯТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания правительственная делегация Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. В них примут участие – министр внутренних дел Роберт Киут, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.

В Минске состоялась встреча абхазской делегации с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком.

Кроме того, пройдут двусторонние межведомственные консультации.

Участники абхазской делегации проведут рабочие встречи с руководителями профильных ведомств Республики Беларусь с целью выработки отраслевых двусторонних проектов.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Пятница, 27 октября 2023 18:47

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