В МИНСКЕ ПРОХОДЯТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И БЕЛАРУСИ
Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания правительственная делегация Абхазии прибыла в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций. В них примут участие – министр внутренних дел Роберт Киут, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.
В Минске состоялась встреча абхазской делегации с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком.
Кроме того, пройдут двусторонние межведомственные консультации.
Участники абхазской делегации проведут рабочие встречи с руководителями профильных ведомств Республики Беларусь с целью выработки отраслевых двусторонних проектов.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г. СУХУМ
- РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ В СЕЛЕ КУЛАНЫРХУА БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
- РОСТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ КОНФИСКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ У ГРАЖДАНКИ АБХАЗИИ НА НУЖДЫ СВО
- МЭР АРХАНГЕЛЬСКА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА
- РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ ОМОН «РУСИЧ» ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ