РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ В СЕЛЕ КУЛАНЫРХУА БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ . 12 октября в селе Куланырхуа начались работы по восстановлению главной дороги. В результате ненастной погоды дорога в селе была в плохом состоянии, образовались оползни и большие ямы, все это мешало передвижению транспорта. Жители села неоднократно обращались с просьбой в разные инстанции для оказания им помощи в восстановлении дороги.

Глава Администрации села Руслан Гулиа рассказал «Апсны.Иахьа», что при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа идут работы по восстановлению одной из главных дорог села.

За несколько дней уложено 2 км асфальта.

Руслан Гулиа отметил, что на месте большого оползня был мост, который уже размыт водой и, по возможности, его тоже частично нужно будет отремонтировать, так как и там затруднено передвижение машин.

«Уже сделано 80% работ и до конца месяца они будут завершены», – подытожил Гулиа.