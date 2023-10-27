АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г. СУХУМ

Сухум. 27 октября 2023. Абхазия-Информ . Состоялось подписание Соглашения о комплексной реконструкции Международного аэропорта г. Сухум им. В.Г. Ардзинба с участием президента Аслана Бжания. В церемонии подписания также участвовали - вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Правительство Республики Абхазия и ООО «Инфраструктурное Развитие» заключили Соглашение о государственно-частном партнерстве. Предметом Соглашения стало восстановление имущественного комплекса Международного аэропорта «Сухум» им В.Г. Ардзинба с целью возобновления авиационного сообщения. Документ подписан по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Республики Абхазия.

В рамках реализации Соглашения будет восстановлена эксплуатационная пригодность аэродрома. Инвестор проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 3 100 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать современные воздушные суда российского и иностранного производства. На взлетно-посадочной полосе планируется установить оборудование для инструментального захода на посадку, а также систему светосигнального обеспечения полетов 1 категории ИКАО. Также будет реконструирована рулежная дорожка и часть пассажирского перрона, построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов. В проекте предусмотрено строительство на аэродроме новой аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и других объектов в соответствии с международными стандартами.

Помимо обновления аэродрома будет построен новый пассажирский терминал, а также обновлено историческое здание аэропорта. Вокруг нового терминала будет организована обширная парковая зона. В историческом здании аэровокзала планируется обслуживание официальных лиц и делегаций. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1 300 пассажиров в час.

Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс.

«Возобновление деятельности аэропорта для Республики Абхазия, безусловно, очень важное событие. Как известно, ему предшествовала большая совместная работа по подготовке Межправительственного соглашения, определяющего условия реализации проекта. Подписанное сегодня Соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации. Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта двойного назначения и название «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г.Ардзинба». Впереди нас ждет большая совместная работа по реализации проекта. Мы уверены, что запуск аэропорта будет стимулирующим фактором в развитии нашей страны», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Рашид Нургалиев, собственник ООО «Инфраструктурное развитие», поблагодарил руководство республики Абхазия за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта.

«Интерес к курортам Абхазии со стороны туристов из России растет из года в год. Открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии», – сказал он и отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал Республики.

«Мы приступаем к реализации масштабного проекта, и первоочередная задача – это восстановление аэродрома. В сжатые сроки будет расширен перрон, реконструированы рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, она также будет оснащена современным светосигнальным оборудованием. Это необходимо для возобновления международного авиасообщения с Республикой Абхазия», – сказал генеральный директор ООО «Инфраструктурное развитие» Сергей Грибков.

Он также сообщил, что параллельно будет вестись строительство нового уникального аэровокзального комплекса, и выразил уверенность в том, что модернизированный аэропорт Сухума по достоинству оценят туристы и жители Республики.

Об этом сообщает сайт главы государства.